인도, 확진자 하루 35만명선 돌파…6일 연속 세계최다기록 경신

사망자도 3000명선 육박...지방으로 확산

의료물자 품귀현상에 암시장서 가격 10배 뛰어

[아시아경제 이현우 기자] 인도의 코로나19 일일확진자 수가 35만명대를 돌파하며 6일 연속으로 세계최다기록을 경신했다. 의료체계가 마비된 인도에서는 의료용 산소와 치료제부족이 심해지면서 암거래가 성행하고 있으며 의료물품의 가격은 최대 10배이상 급등한 것으로 알려졌다.

26일 AP통신 등 외신에 따르면 인도 보건·가족복지부가 발표한 이날 오전 기준 코로나19 일일확진자 수는 35만2991명으로 또다시 사상최대치를 경신했다. 인도의 일일확진자 수는 21일부터 6일동안 계속 기록이 경신되는 상황이다. 인도의 일일확진자 수는 지난 22일 31만4835명을 기록해 일일확진자 수로 이미 미국의 종전 세계 최고 기록을 넘어선 상태다.

인도의 이날 일일사망자 수도 2812명으로 최고 기록을 경신했다. 신규 사망자 수도 6일 연속 2000명선을 넘어 3000명선에 육박하고 있다. 현재까지 인도의 누적 사망자수는 19만5123명으로 집계됐다.

도시별로는 수도 뉴델리와 경제 수도인 뭄방이에 이어 남부 정보기술(IT) 중심도시 벵갈루루가 새로운 감염 중심지로 떠오르고 있다. 이날 벵갈루루의 일일확진자 수는 2만733명을 기록했다. 벵갈루루의 인구는 840만명 정도로 지난달 초만해도 하루 200∼300명의 확진자만 보고됐다.

인도는 무서운 확산세로 의료체계가 완전히 붕괴되면서 의료용 산소와 의료용품 부족이 심화돼 가격이 폭등하고 있다. 영국 BBC에 따르면 인도의 의료용 산소통은 암시장에서 활발히 거래 중이며, 평상시 6000루피(약 9만원) 정도에서 전날 8배 이상 높은 5만루피로 치솟은 것으로 알려졌다.

인도정부는 백신 접종을 가속화하고 있지만, 감염상황을 막기에는 역부족이다. 이날까지 인도의 백신 접종량은 약 1억4190만회분으로 지금까지 약 1억명가량이 접종을 받았다. 인구 14억이 넘는 인구에서는 적어도 7억명 이상이 접종을 받아야 확산세가 누그러질 것으로 예상되고 있다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr