文 "우리 형편 다른 나라와 비교할 것 없어…백신 문제 정치화 말라"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 "우리와 형편이 다른 나라와 비교할 것 없다"며 백신 수급을 다른 나라와 비교해선 안된다고 목소리를 높였다. 또 "백신 문제를 지나치게 정치화하지 말라"며 야권의 백신정책 비판에 대응했다. 코로나19와 관련해서는 국제적인 연대와 협력을 강조하면서도 "냉엄한 국제정치의 현실을 직시해야 한다"고 밝혔다.

문 대통령은 26일 오후 청와대에서 열린 수석·보좌관회의에서 "우리와 형편이 다른 나라와 비교할 것 없이 우리의 형편에 맞게 계획을 세우고 계획대로 차질없이 실행하는 게 무엇보다 중요하다"며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 "정부는 처음부터 11월 집단면역이라는 목표를 분명하게 제시했고 그에 따른 접종순서와 접종계획을 밝힌 바 있다"며 "정부는 접종 목표의 이행을 자신하고 있고, 내부적으로는 4월 말까지와 상반기 중의 접종 인원을 더 늘리고 집단 면역도 더 앞당기려는 목표를 갖고 있다"고 강조했다.

이어 "정부 계획대로 4월 말 300만 상반기 중으로 1200만명 또는 그 이상의 접종이 시행될지 여부는 조금만 더 지켜보면 알 수 있는 일"이라며 "지금 단계에서는 백신 문제를 지나치게 정치화해 백신 수급과 접종에 대해 막연한 불안감을 부추기는 일이 없도록 해주실 것을 당부드린다"고 말했다. 정부가 목표치를 달성하지 못할 때 비판해 달라는 것으로 읽힌다.

코로나19를 둘러싼 국제적 연대와 협력 부족을 지적하며 내부결속 다지기의 필요성을 제기하기도 했다. 문 대통령은 "코로나와 같은 감염병의 세계적 대유행은 다른 어떤 문제보다도 국제적인 연대와 협력이 필요한데도 국제정치의 현실은 그렇지 않다"며 "여유가 있을 때는 모든 나라가 한 목소리로 연대와 협력을 말했지만 자국의 사정이 급해지자 연합도 국제 공조도 모두 뒷전이 되어 국경 봉쇄와 백신 수급통제, 사재기 등으로 각자도생에 나서고 있다"고 지적했다.

이어 "우리는 국제적인 연대와 협력을 추구하면서도 그와 같은 냉엄한 국제정치의 현실을 직시해야 하고, 내부적으로 단합해 지혜롭게 대응해 나가야 한다"고 덧붙였다.

문 대통령은 "정부는 앞으로도 모든 필요에 대비해 나갈 것"이라며 "전 세계적인 백신생산부족과 백신개발국의 자국 우선주의, 강대국들의 백신 사재기 속에서 우리가 필요한 백신 물량을 확보할 수 있었던 데는 방역모범국가라는 평가와 함께 우리 기업들이 가지고 있는 세계최고 수준의 백신 위탁생산능력, 특수 주사기 생산 능력 등이 큰 힘이 되었다"고 강조했다.

이어 "지금 우리 기업들은 세 종류의 백신을 위탁 생산하고 있는데, 앞으로 더 늘어날 전망"이라며 "국민들께서도 자신감을 가져 주시기 바란다"고 덧붙였다.

방역 긴장감을 늦추지 말 것도 당부했다. 문 대통령은 "백신 접종에 앞서가는 나라들도 일부 나라를 제외하고는 코로나 재확산의 위기를 겪고 있다"며 "백신접종이 되고 있다고 해서 방역의 긴장을 늦춰선 안되며, 집단면역이 될 때까지 방역에 최선을 다해야한다"고 말했다.

문 대통령은 "우리나라 코로나 치명률은 주요국 중 가장 낮은 비율이지만 확진자 수가 더 늘어나고 변이 바이러스가 더해진다면 순식간에 상황이 나빠질 수 있다"며 "정부가 최선을 다하겠지만 국민들께서도 방역 수칙 준수와 백신 접종에 계속해서 협력해 달라"고 당부했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr