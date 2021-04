진주시 민방위 교육훈련 사이버교육으로 간소화

4시간 교육→1시간 사이버 교육 일괄 대체, 시간적·경제적 부담 완화



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 민방위 대원의 시간적, 경제적 부담을 완화하고자 민방위대원 4시간 교육을 1시간으로 단축하고 사이버교육으로 대체한다고 26일 밝혔다.

1~4년 차 민방위대원은 집합교육 4시간, 5년 차 이상 민방위대원은 비상 소집훈련 1시간을 받아왔는데 대부분 생업에 종사하는 대원들에게는 시간적·경제적 부담이 만만치 않았다.

민방위대원의 집합교육 및 비상 소집훈련이 사이버교육으로 대체되면서 4시간의 교육과 1시간의 응소 훈련이 각각 1시간으로 같이 단축돼 코로나19 장기화에 지친 대원들의 부담이 줄어들 전망이다.

시의 전체 민방위대원은 2만1000여명으로 1~4년 차 대원 8000여명, 5년차 이상 대원 1만2000여명, 민방위 대장 1000여명이다.

사이버교육은 PC 또는 스마트폰을 이용해 오는 30일부터 시 홈페이지 또는 스마트민방위 교육사이트에 접속한 뒤 본인인증을 거쳐 1시간 교육을 받고, 객관식 평가에서 일정 점수 이상이면 교육 이수로 인정돼 교육 이수 절차 또한 대폭 간소화됐다.

교육내용은 민방위 대원의 임무와 역할, 화생방, 응급처치 등 교육 과목으로 구성됐으며, 지진, 화재, 풍수해, 전기안전 등 생활안전 기본상식과 함께 위급한 재난 상황에 대처할 방법도 배울 수 있다.

교육 일정은 본 교육(4월~7월), 1차 보충 교육(8월~9월), 2차 보충 교육(10월~12월)으로 나눠 진행되며, 사이버교육을 받기 어려운 대원을 위한 서면 교육도 시행될 예정이다.

시 관계자는 “코로나19 장기화로 시민들에게 부담 없는 사이버교육 기회를 제공해 생업에 바쁜 대원들과 어려운 지역경제에 조금이나마 보탬이 됐으면 한다”고 말했다.

