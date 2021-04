호남대 간호학과 ‘핵심 기본간호술 인증 평가’ 진행

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교 간호학과는 최근 건학관 간호학과 실습실에서 임상 실습을 앞둔 3학년 학생들의 기본적인 간호술 수행 능력을 검증하기 위해 ‘핵심 기본간호술 인증 평가’를 진행했다고 26일 밝혔다.

이번 평가에서는 핵심술기 5개 항목인 활력징후 측정, 산소요법, 혈당검사, 보호장구 및 폐기물 관리, 경구투약 등을 평가해 정확한 기본 간호를 수행할 수 있는지를 중점적으로 점검했다.

또 평가가 끝난 후에는 교수진들이 학생들에게 피드백을 제공하는 등 원활한 임상 실습을 위한 지도시간도 가졌다.

간호학과는 재학생들이 임상 실습 시 전인간호를 원활히 실시할 수 있도록 돕기 위해 매년 기본간호 수행 능력을 평가하고 있다.

한편 호남대 간호학과는 지난 1월 치러진 제61회 간호사 국가시험에서 응시생 103명이 전원 합격, 5년 연속 국가시험 100% 합격이라는 대기록을 달성했다.

