몸캠피싱 피해 매년 증가

성매매를 미끼로 억대의 범죄 수익을 챙긴 사기단에서 현금 인출을 맡은 한 외국인에게 실형이 선고됐다.

25일 청주지법 형사2단독 이동호 부장판사는 사기, 공갈, 전자금융거래법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 중국 국적 A씨(38)에게 징역 3년6개월을 선고했다고 밝혔다.

몸캠피싱은 스마트폰이 생겨난 이후로 급격하게 증가한 피싱 사기 수법으로 영상 통화 방법을 이용해 채팅 플랫폼에서 피해자를 낚고 있다. 이들은 이성인 것처럼 프로필을 속이고 접근하여 음란 채팅을 유도하고 이를 녹화한다. 이때 피해자의 핸드폰을 해킹하여 연락처를 빼내고 동영상유포협박을 가한다.

이에 정부와 주요 기관들이 몸캠피싱과 같은 범죄발생에 대한 경각심을 제고하고 범죄 확산 분위기를 제압하는 등 범죄 예방에 적극적으로 나서고 있다.

이성 만남 앱에서 이뤄지는 몸캠피싱은 여성으로 가장한 범죄일당이 카카오톡 영상통화 등 화상채팅을 통해 음란행위를 유도하는 범죄로 알려져 있다. 이후 음란행위를 녹화해 피해자의 지인들에게 해당 영상을 유포한다며 돈을 뜯어내는 순서로 몸캠피싱 범죄는 이루어진다.

특히 온라인 보안 전문 시큐어앱(Secureapp)은 오랜 기간 보안기술의 개발 및 보급에 힘써온 국내 1세대 보안 업체다. 리벤지포르노, 성착취 등 피해자들에게 도움을 줄 뿐만 아니라 최근 급증한 화상통화협박, 랜덤채팅사기, 연락처해킹 등 각종 범죄의 피해자들을 구제해 왔다.

최근에는 늘어난 영상통화 및 페이스톡 녹화 및 몸캠피싱과 같은 디지털 성범죄에 적극 대응하며 피해 구제에 힘쓰는 등 범죄 근절 캠페인을 실천하고 있다.

한편, 몸캠 유포로 인한 피해구제 및 대응 시스템과 기술력이 입증된 ‘시큐어앱’은 하루에도 수십 명의 피싱 피해자를 구제하고 있으며, 최근 급증하고 있는 휴대폰 해킹과 카톡사기, 라인사기 등의 몸캠피싱 피해자들을 위해 365일 24시간 언제든지 무료상담이 가능한 상담센터를 운영하고 있다.

피해를 최소화할 수 있는 맞춤형 솔루션을 제공, 차단 이후 추가피해 예방을 위한 철저한 모니터링 등 체계적인 구제활동을 펼치고 있다고 밝혔다.

