'시스케이프 네트워크' NFT게임 플랫폼사, 디파이 게임 ‘스테이킹 살롱’ 출시

'시스케이프 네트워크'란, 서브스트레이트(Substrate)를 기반으로 만들어진 확장성 있는 게임 플랫폼으로서, 전 세계에 있는 디파이 투자자들과 게이머들을 위한 원-스톱 솔루션을 목표로 하고 있다. 시스케이프 네트워크는 바이낸스(Binance), LD 캐피털(LD Capital), 파카(PAKA), JRR 캐피털(JRR Capital) 등 블록체인 영역의 훌륭한 기업들의 투자자들과 함께 하고 있는 기업이다.

NFT 게임 플랫폼 시스케이프 네트워크(Seascape Network)에서 세 번째 게임인 ‘스테이킹 살롱(Staking Saloon)’을 출시했다. 이번에 출시된 스테이킹 살롱을 통해 사용자들은 시스케이프 네트워크의 게임이나 NFT를 거래 할 수 있는 탈중앙 거래소에서 얻은 스케이프(Scape)라는 시스케이프 고유의 NFT를 스테이킹하고 보상을 얻을 수 있다.

이번 출시와 관련해 시스케이프 팀은 “ 사용자가 넣은 스케이프의 조합에 따라 추가 보상이 제공될 예정다. 또한 자사의 블로그를 통해 총 21일간 운영될 스테이킹 살롱의 첫 번째 시즌에서 총 40,000개의 CWS 보상이 참여자들에게 분배되며, 그 중 10,000개는 이더리움 네트워크 기반 참여자들에게, 그리고 나머지 30,000개는 바이낸스 스마트 체인 기반 참여자들에게 분배될 예정이며, 앞서 언급된 조합에 따른 추가 보상의 경우, 사용된 NFT의 등급과 조합에 따라 최대 100%에 이르는 추가 보상이 있을 것”이라 전했다.

또한, 이번 스테이킹 살롱 공개 이전 사용자의 자산을 스테이킹하여 예치 이자와 스케이프를 얻을 수 있었던 프로핏 서커스(Profit Circus)와 CWS를 사용해 스케이프를 뽑을 수 있는 NFT 브롤(NFT Brawl)과 같은 게임들을 통해서 사용자들이 디파이(DeFi, 탈중앙 금융)를 게임적인 요소와 함께 쉽게 접근할 수 있는 기회를 마련하며 관심을 모았다.

더욱이, 시스케이프 네트워크는 이번 스테이킹 살롱을 통해 NFT가 단순 미술품에 대한 소유권 증명 뿐만 아니라, 다양한 유틸리티를 갖출 수 있다는 것을 보여주며 NFT에 대한 새로운 시각을 제공했다.

시스케이프 네트워크는 지난 3월 디고와의 파트너십을 통해 NFT 비치파티라는 이벤트를 개최하여 이벤트에 참가해야만 얻을 수 있는 특별한 NFT를 발행하거나, 바이낸스 스마트 체인 기반 탈중앙 마진 거래소 와우스왑(WowSwap)과의 파트너십을 통해 시스케이프 고유 토큰을 5배까지 레버리지하여 거래 할 수 있게 하는 등, 디파이와 NFT 영역 모두에서 다양한 활동을 보여주고 있다.

