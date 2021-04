단일 점포 월 매출 5억…'대박'터진 르메르

하트로고 입고 크루아상 메고

MZ세대 반하니 매출도 껑충



[아시아경제 임혜선 기자] 삼성물산 패션부문이 단독 수입·유통하는 3대 프랑스 브랜드가 MZ세대(밀레니얼+Z세대)들에게 인기를 끌며 실적 개선의 신호탄을 쏘아 올렸다.

르메르, 단일 점포 월 매출 5억원

26일 패션업계에 따르면 르메르는 백화점 단일 점포 한 달 매출 5억원을 기록했다. 통상 패션 브랜드의 한 달 매출이 7000만~8000만원 수준이라는 점을 감안하면 컨템포러리 브랜드 중 매출 1위를 기록한 셈이다. 크루아상 백이라고 불리는 범백은 100만원이 훌쩍 넘는 가격에도 품절됐다. 카메라백과 타코백도 빠르게 소진되고 있다.

매장 관계자는 "3대 명품 못지 않게 대기자 명단이 빼곡하다"면서 "20~30대 젊은층 사이에서 ‘잇 백’으로 떠오르면서 불티나게 팔리고 있다"고 설명했다.

르메르는 프랑스 출신 크리스토퍼 르메르가 만든 브랜드로 심플하면서 세련된 감각이 돋보이는 디자인이 특징이다. 삼성물산 패션부문은 2015년 10 꼬르소 꼬모를 통해 이 브랜드를 소개했다. 르메르는 현재 7개 단독 매장이 있다. 삼성물산 패션부문에 따르면 르메르는 이달 기준 누적 매출액이 198% 증가했다. 지난해도 전년보다 78% 성장했다.

송애다 10 꼬르소 꼬모 팀장은 "르메르의 대표 상품인 ‘크로아상백’이 시장에서 인기 아이템으로 조명 받으며 MZ세대가 선호하는 신명품 브랜드로 거듭났다"면서 "다양한 유통 전략을 바탕으로 브랜드를 경험할 수 있는 기회를 확대하는 한편 세련되면 서도 오랜 기간 일상에서 빛을 발하는 상품과 서비스를 제공해 나갈 것"이라고 말했다.

MZ세대 ‘플렉스’ 타고 급성장

하트 로고로 유명한 아미는 이달 누적매출이 전년동기대비 340% 뛰었다. 아미는 지방시의 다자이너를 역임한 프랑스 출신 남성복 디자이너 알렉상드르 마티위시가 2011년 론칭했다. 아미는 한국 소비자들의 취향을 반영해 좀더 큰 하트가 새겨진 옷이나 한국 한정판 니트를 내놓기도 했다.

여우 얼굴 로고로 유명한 메종 키츠네는 패션 디자이너 마사야 쿠로키와 음악 일을 하던 길다스 로액과 함께 2002년 문을 열었다. 이달 누적 매출은 전년동기대비 110% 늘었다. 흰색, 빨간색, 파란색 줄이 상징인 톰브라운도 여전히 블티나게 팔리고 있다. 톰브라운의 지난달 매출은 198% 성장했다.

이들 브랜드가 성장하는데는 MZ세대의 역할이 크다. 20~30대 젊은 세대 사이에서 이 브랜드들 중심으로 ‘신명품’이란 카테고리를 형성하면서 소비 열기가 뜨거워지고 있다. 기존 명품보다 합리적인 가격이면서도 럭셔리한 브랜드 이미지로 과시욕을 충족시킬 수 있기 때문이다. MZ세대의 ‘플랙스 문화’의 중심에 서 있는 것이다.

삼성물산 패션부문 관계자는 "MZ세대를 중심으로 수입 브랜드들의 인기가 높아져 올해 오프라인 단독 매장을 더 늘릴 계획"이라고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr