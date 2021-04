현대차그룹, 전기차 기반 반려동물 서비스 'M.VIBE' 시범운영

반려동물 이동·의료·미용·숙박 등 연계

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차그룹이 전기차를 기반으로 한 반려동물 대상 도심형 모빌리티 서비스를 선보인다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 221,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 221,000 2021.04.26 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 모빌리티 라이프 최적화 '현대 모빌리티 카드' 론칭[클릭 e 종목] 현대글로비스, 실적 기대는 되는데..현대차 사무직 노조, 26일 설립신고서 제출키로 close 그룹은 오는 8월 말 까지 약 4개월간 이동, 의료, 미용, 숙박 등 다양한 반려동물 관련 서비스를 제공하는 '엠.바이브(M.VIBE)' 사업을 시범운영한다고 2일 밝혔다.

엠.바이브는 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 221,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 221,000 2021.04.26 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 모빌리티 라이프 최적화 '현대 모빌리티 카드' 론칭[클릭 e 종목] 현대글로비스, 실적 기대는 되는데..현대차 사무직 노조, 26일 설립신고서 제출키로 close 그룹이 KST모빌리티와 함께 시범운영하는 사업으로, 반려동물의 이동과 활동을 연계한 서비스다. 고객이 각각의 서비스를 직접 확인하고 예약해야 하는 번거로움을 없앴다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 221,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 221,000 2021.04.26 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 모빌리티 라이프 최적화 '현대 모빌리티 카드' 론칭[클릭 e 종목] 현대글로비스, 실적 기대는 되는데..현대차 사무직 노조, 26일 설립신고서 제출키로 close 그룹은 서비스 기획과 운영 플랫폼 개발, 차량 개조 등을, KST모빌리티는 서비스 운영을 담당한다. 이외 조선호텔앤리조트, 레스케이프호텔, 아리온동물병원, 24시 청담우리동물병원, 펫닥 브이케어, 하울팟 등과도 협업을 진행한다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 221,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 221,000 2021.04.26 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 모빌리티 라이프 최적화 '현대 모빌리티 카드' 론칭[클릭 e 종목] 현대글로비스, 실적 기대는 되는데..현대차 사무직 노조, 26일 설립신고서 제출키로 close 그룹은 아울러 전문성 확보를 위해 서비스 설계 단계서부터 설채현, 조광민 수의사 등 반려동물 전문가의 자문을 받았다.

이번 사업에 투입될 차량은 새로 개조한 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 81,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 81,300 2021.04.26 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 현대차 사무직 노조, 26일 설립신고서 제출키로외국인, 4주만에 '팔자' 전환…삼성전자 7385억 순매도딱! 말씀드립니다 현대-기아 공급사 선정! 최대 수혜 株 강한 반등 close 레이EV다. 개조차량은 반려동물 수, 크기에 따른 안전하고 효율적 공간 구성이 가능하고, 1열 조수석 탈거, 드라이버 가드 설치 등 타승객의 안전과 편의를 고려해 설계됐으며 세련된 외관 디자인을 갖췄다.

엠.바이브 서비스는 모바일 애플리케이션으로 이용이 가능하다. 고객은 앱을 통해 원하는 날짜와 시간에 원하는 서비스를 예약할 수 있으며, 반려동물 용품도 구매할 수 있다. 탑승은 보호자 동반은 물론 반려동물 혼자도 가능하다.

이동 서비스를 이용할 경우 출발지와 목적지를 입력한 후 픽업 및 이동 예상 시간을 확인한 뒤 예약할 수 있다. 이동서비스 이용시엔 출발지로 돌아오는 왕복 개념의 리턴 서비스도 함께 이용할 수 있다. 예약은 일주일 전부터 당일 1시간30분 전까지 가능하다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 221,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 221,000 2021.04.26 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 모빌리티 라이프 최적화 '현대 모빌리티 카드' 론칭[클릭 e 종목] 현대글로비스, 실적 기대는 되는데..현대차 사무직 노조, 26일 설립신고서 제출키로 close 그룹은 서울 일부지역에서 엠.바이브 서비스를 시범 운영한 후 검토를 거쳐 지역, 서비스, 차량 등을 개선 및 확대해 나간단 계획이다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 221,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 221,000 2021.04.26 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 모빌리티 라이프 최적화 '현대 모빌리티 카드' 론칭[클릭 e 종목] 현대글로비스, 실적 기대는 되는데..현대차 사무직 노조, 26일 설립신고서 제출키로 close 그룹 관계자는 "반려동물은 최근 1인 가구 및 딩크족 증가와 함께 중요한 가족 구성원이 되고 있어 미래 모빌리티 시장에서 중요한 이동주체가 될 것"이라면서 "엠.바이브를 시작으로 앞으로 다양한 서비스를 개발하겠다"라고 전했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr