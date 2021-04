[아시아경제 조현의 기자] 올해 여름부터 코로나19 백신 접종을 마친 미국인들은 유럽을 방문할 수 있게 됐다.

우르줄라 폰데어라이엔 집행위원장와 25일(현지시간) 뉴욕타임스와 인터뷰에서 이같이 밝혔다. EU가 대부분 국가에 대해 비필수 목적의 여행을 제한한 지 일 년 만이다.

모더나, 화이자, 얀센 등 미국 식품의약국(FDA)이 승인한 백신 3종 중 한 가지를 접종 완료한 미국인은 이번 여름부터 EU 27개 회원국을 입국할 수 있게 됐다.

폰데어라이엔 위원장은 "미국인들이 접종하는 백신은 모두 유럽의약품청(EMA)의 승인을 받았다"며 "이에 따라 EU 회원국에 대한 자유 이동과 관광을 할 수 있게 됐다"고 설명했다.

NYT는 "이번 결정은 미국의 빠른 접종 속도, 미국과 EU 관계자 간 접종 증명서 발급 논의 등으로 가능하게 됐다"고 말했다.

