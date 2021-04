방탄소년단, 'IDOL' 뮤비 9억뷰 돌파…통산 6번째

[아시아경제 최동현 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 ‘IDOL’ 뮤직비디오가 9억뷰를 돌파했다.

26일 빅히트엔터테인먼트에 따르면 2018년 8월 발매된 BTS의 리패키지 앨범 'LOVE YOURSELF 結 Answer'의 타이틀곡 ‘IDOL’ 뮤직비디오 유튜브 조회수가 전날 오전 5시59분께 9억건을 넘어섰다. 팝가수 니키 미나즈가 피처링에 참여한 ‘IDOL(Feat. Nicki Minaj)’ 뮤직비디오의 조회수까지 합산하면 현재 10억건 이상의 조회수를 기록 중이다.

‘IDOL’은 공개 직후 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서 11위에 올랐고 영국 ‘오피셜 싱글 차트 톱 100’에서는 21위를 차지하며 큰 화제를 모았다. BTS는 ‘IDOL’ 뮤직비디오로 2018년 11월에 개최된 미국 음악 및 영화, TV 분야 시상식 ‘2018 E! People’s Choice Awards’에서 ‘올해의 뮤직비디오(Music Video of 2018)’상을 수상했다.

‘IDOL’ 뮤직비디오는 열대 사바나 초원과 북청 사자놀이, 유로-아시안 건축 및 한국 전통 양식을 차용한 화려한 세트를 배경으로 흥겨운 축제 분위기를 담고 있다. 특히 한국의 사물놀이와 탈춤이 어우러진 퍼포먼스와 더불어 서브컬처의 그래픽 효과까지 더해져 감각적이고 화려한 비주얼로 보는 이들의 이목을 사로잡는다.

이번에 9억뷰를 넘긴 ‘IDOL’을 포함해 BTS는 총 31편의 억 단위 조회수 뮤직비디오를 보유하고 있다. 각 12억뷰의 ‘DNA’, ‘작은 것들을 위한 시’, 10억뷰의 ‘Dynamite’, 각 9억뷰의 ‘FAKE LOVE’, ‘MIC Drop’ 리믹스, ‘IDOL’, 7억뷰의 ‘피 땀 눈물’, 각 6억뷰를 기록한 ‘불타오르네’, ‘쩔어’, 5억뷰의 ‘Save ME’ 등이다.

