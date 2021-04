CJ제일제당, '바이오 식물성 유산균 스킨골드' 출시

'피겨 여왕' 김연아 모델 선정

[아시아경제 임혜선 기자] CJ제일제당이 유산균 전문 브랜드 바이오(BYO) 신제품 출시와 함께 '피겨 여왕' 김연아를 모델로 선정했다고 25일 밝혔다.

이번 출시한 ‘BYO 식물성 유산균 스킨골드’는 보장균수 200억을 갖췄다. 장 건강과 피부 면역 케어를 위한 프리미엄 제품으로 국내 개발 균주 중 최초로 식약처로부터 개별인정 받은 ‘과채유래유산균CJLP133’을 사용했다.

식물성 유산균은 인체 내 가장 강한 산도(Ph1.5~3.5)의 위산에도 끝까지 살아남는 생존력과 함께 뛰어난 장 부착력을 지니고 있는 것으로 잘 알려져 있다.

새롭게 선보인 신제품은 최근 건강기능식품 시장에서 고스펙 유산균 제품에 대한 선호도가 갈수록 높아지고 있는 트렌드를 반영했다. 가격은 9만9000원이다. 론칭 기념으로 26일 CJ오쇼핑 생방송을 통해 구매 시 최대 50% 할인 혜택을 받을 수 있다.

CJ제일제당은 신제품 출시에 맞춰 ‘피겨 여왕’ 출신 김연아를 모델로기용했다. ‘BYO(바이오)’ 브랜드가 건강하고 호감도 높은 전문적인 이미지를 갖춘 김연아와 조화를 이룰 것으로 기대하고 있다.

한편 100억 균수를보장하는 ‘식물성 유산균 100’, 온 가족을 위한 ‘식물성 유산균 패밀리’, ‘올인원포스트바이오틱스’ 등 다양한 식물성 유산균 제품도 조만간 출시될 예정이다.

