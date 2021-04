AFP “23일 세계 코로나 신규 확진자 89만3000명… 역대 최다”

[아시아경제 류태민 기자] 인도에서 코로나19가 급속히 확산하면서 23일 전 세계 신규 확진자가 89만3000명으로 사상 최다를 기록했다고 AFP 통신이 자체 집계를 토대로 24일 보도했다. 이전 최고치는 1월8일 81만9000여명이다.

23일 기준 인도의 코로나19 신규 확진자 수(전날부터 약 24시간 동안 주별 통계 합산)는 34만6786명, 사망자는 2624명으로 나타났다. 전 세계 신규 확진자 3분의 1이 인도에서 나온 셈이다.

코로나19 팬데믹(세계적 대유행)이 시작된 이후 한 국가에서 하루만에 이렇게 많은 신규확진자가 나온 적이 없다고 AFP는 설명했다. 인도는 사흘 연속 신규 확진자가 30만명을 넘었다.

인도 외 국가를 보면 미국에서 지난 일주일 동안 신규 확진자 49만여명이 나왔고 같은 기간 브라질(45만9000여명), 터키(40만4000여명)에서도 코로나19 확산세가 이어졌다.

AFP는 다음 주 세계 코로나19 누적 확진자가 1억5000만명에 이를 것으로 내다봤다.

그리니치표준시로 24일 오전 10시 기준 AFP 집계에 따른 세계 코로나19 누적 확진자는 1억4445만4646명이다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr