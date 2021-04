트럼프 "文, 지도자-협상가로서 약했다"…뉴욕타임스 인터뷰에 맞불

[아시아경제 이지은 기자] 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 문재인 대통령에 대해 "지도자로서, 협상가로서 약했다"고 비난하며 최근 문 대통령의 뉴욕타임스 인터뷰에 맞불을 놨다. 또 김정은 북한 총비서가 문 대통령을 결코 존경하지 않았다고 지적하기도 했다.

트럼프 전 대통령은 23일(현지시간) 소셜네트워크서비스(SNS)로 발표한 성명을 통해 "문 대통령은 미국에 대해 장기간 지속된 군사적 바가지에 관한 것을 제외하면 지도자로서, 협상가로서 약했다"며 이같이 밝혔다.

앞서 문 대통령이 뉴욕타임스 인터뷰에서 "(트럼프 전 대통령의 방위비 분담금 요구는) 타당하고 합리적인 산정 근거가 없는 그런 요구"라며 과다한 방위비 증액을 비판한 것에 맞불을 놓은 것으로 보인다. 트럼프 행정부 당시 미국 측은 방위비 분담금을 5배 증액할 것을 요구했고, 우리 측이 이에 대해 거부하면서 방위비 분담금 협상이 한동안 표류하기도 했다.

트럼프 전 대통령은 "우리는 수십년간 바보 취급을 받았지만, 나는 우리가 제공하는 군사적 보호와 서비스에 한국이 수십억 달러를 더 내도록 했다"며 자신의 치적을 강조했다. 반면 바이든 행정부에 대해서는 "한국이 우리에게 지불하기로 합의한 수십억 달러를 심지어 요구하지도 않을 것"이라며 비판했다.

또 트럼프 전 대통령은 김 총비서에 대해서는 호의를 표하며 "내가 가장 어려운 상황에서 알게 된, (그리고 좋아하는) 김 총비서는 문 대통령을 결코 존경하지 않았다"며 "나는 남한에 대한 침략을 항상 막아 왔지만, 그들에게는 불행하게도 나는 더 이상 거기에 있지 않다"고 말했다. 한반도 평화에 있어 자신이 주요한 역할을 해 왔다고 강조하는 차원의 발언으로 해석된다.

