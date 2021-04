부산사하경찰서, 갖난 아이 숨지자 갖다버린 친모 긴급체포

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 엄마는 죽은 아기를 아파트 배전함에 버렸다.

23일 부산의 한 아파트에서 영아 사체가 발견됐고 경찰은 아기를 낳은 친모를 검거했다.

부산 사하경찰서는 “사하구 다대동 모 아파트 배전함에 남자 영아 사체를 넣어준 혐의로 A씨를 긴급 체포해 조사 중”이라고 밝혔다.

경찰은 이날 아파트 배전함에서 영아 사체가 발견됐다는 112신고를 받고 출동했다. 아파트 CCTV를 추적한 해 용의자 A씨를 붙잡았다.

A씨는 숨진 영아의 친모로 확인됐다. 경찰은 A씨를 상대로 영아 사망 원인을 조사 중이다.

경찰은 “수사가 진행 중이어서 정확한 범행 동기를 밝힐 수 없다”고 했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr