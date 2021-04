[아시아경제 공병선 기자] 한국석유 한국석유 004090 | 코스피 증권정보 현재가 23,300 전일대비 500 등락률 +2.19% 거래량 424,629 전일가 22,800 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 제가 말씀드렸죠? “카카오” 향후 주가의 비밀! 망설이면 늦습니다!“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정제가 말씀드렸죠? “카카오” 향후 주가의 비밀! 다시 말씀드립니다. close 는 올해 1분기 영업이익이 33억원으로 전년 동기 대비 61% 증가했다고 23일 공시했다.

매출액은 전년 동기 대비 20.7% 증가한 1302억원을 기록했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr