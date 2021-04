[아시아경제 공병선 기자] 포스코인터내셔널 포스코인터내셔널 047050 | 코스피 증권정보 현재가 19,800 전일대비 200 등락률 -1.00% 거래량 1,421,905 전일가 20,000 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 포스코인터, 1분기 매출액 7조870억원…분기 기준 최대 규모포스코인터내셔널, 2030년 곡물 취급 3배 확대…글로벌 '톱10' 목표[클릭 e종목]“포스코인터내셔널, 수급 개선으로 외형·마진 동시 성장” close 은 올해 1분기 당기순이익이 929억원으로 전년 동기 대비 44.5% 증가했다고 23일 공시했다.

매출액은 7조870억원으로 전년 동기 대비 28.6% 늘었다. 영업이익은 1269억원으로 전년 동기 대비 12.9% 감소했다.

