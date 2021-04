몸캠피싱 보안 ‘시큐어앱’, 영상통화사기 완벽차단

몸캠피싱은 뜻밖에 당하게 된다. 이따금 몸캠을 하는 행동에 비난 여론이 있을 수 있으나 피해자의 영상은 무차별적으로 유포되는 범죄이기 때문에 피해사실에 좀 더 초점을 맞춰야 한다.

하지만, 음란한 채팅을 안했어도 페이스북이나 라인, 카톡 등 피팅모델 제의나 무료 화상 몸캠 등 기타 이유로 알몸을 촬영하는 경우도 있으며, 출처가 모호한 zip파일을 다운 받거나 대화 중 음성지원 설치를 유도해 해킹을 시작한다.

또 음란한 동영상 촬영 후 협박단은 돌변해 주변인들에게 몸캠 동영상 및 음란물 영상 유포를 빌미로 협박하는 일도 비일비재하기에 무조건적으로 피해자를 비난하는 일은 피하는 것이 중요하다.

이에 사회 관계를 걱정한 피해자들은 협박에 응하는 경우가 대부분이다. 하지만 범죄조직은 협박에 응해 돈을 갈취해도, 2차, 3차 협박을 가해 계속해서 금품을 요구하기 때문에 협박에 응하지 않고 보안 전문 업체를 찾아가 신속하게 대응해야 한다.

이러한 가운데 시큐어앱은 피싱 등 악성 범죄를 실시간으로 차단한다고 24일 밝혔다.

한편, 모바일 보안 전문 업체 ‘시큐어앱’는 24시간 긴급신고센터를 운영하며 영섹협박, 영상통화사기와 같은 디지털성범죄 및 사이버 금융 범죄 등 사이버 범죄 피해자들을 구제하고 있다.

시큐어앱은 카톡영상통화를 이용한 영상통화협박, 몸또 등의 패턴을 정확히 파악하여 그에 맞는 차단솔루션을 제공한다. 이후 apk파일을 심층적으로 분석해 유포가 진행되지 않도록 막고 24시간 차후 모니터링 서비스를 통해 자칫 2차, 3차 피해로 번질 수 있는 경우를 차단한다. 또, 영상이 유포될 수 있는 루트 자체를 차단해 변수에 완벽히 대응하고 있다.

현재 시큐어앱은 피해자들을 위해 365일 24시간 연중무휴로 유포차단을 진행하고 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr