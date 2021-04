스톤브릭, 티몰 플래그십 스토어 오픈과 동시에 중국 진출 본격화!

이마트에서 전개하는 크리에이티브 코스메틱 브랜드 ‘스톤브릭(stonebrick)’이 23일 중국 최대 전자상거래 플랫폼 티몰에 플래그십 스토어를 오픈한다고 밝혔다.

스톤브릭은 티몰 플래그십 오픈과 동시에 24종의 화장품을 런칭한다. 올 초 출시한 스프링 컬렉션의 ‘워터 클리어 틴트 7종’과 ‘데이 로그 아이 팔레트’를 포함해 ‘블러링 립스틱’, 클렌징 폼 등 국내에서 큰 사랑을 받고 있는 제품들로 선별되어 선보이게 되었다. 워터 클리어 틴트 7종은 맑은 컬러와 부드럽고 섬세한 텍스처로 생기 있는 봄 메이크업을 완성할 수 있다는 것이 특징으로 이미 국내 1차 물량이 완판 되었으며, 현재 2차 물량 판매 중에 있다. 색조 화장품뿐 아니라 황사 시즌에 맞추어 쫀쫀한 거품으로 노폐물을 말끔히 제거해 주는 ‘아미노 브라이트닝 앰플 페이셜 워시’도 눈길을 끈다. 해당 제품은 13만 개의 물량이 면세점을 통해 판매 완료된 것으로 알려졌다.

스톤브릭은 이번 티몰 24종 런칭을 시작으로 상반기 내에 ‘쉐이프 슬림 아이 트리오’, ‘파스텔가든’ 컬렉션을 추가 런칭할 예정이며, 국내 신제품 출시 일정과 맞추어 중국 티몰에서의 동시 출시를 적극적으로 확대할 계획이다.

스톤브릭 관계자는 “중국 티몰 입점을 통해 해외시장 판로를 더욱 확대할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말하며, “중국 온라인 시장 경쟁력 강화를 위해 왕홍 등을 활용한 디지털 마케팅을 강화하고, 다양한 이벤트를 통해 중국 소비자들에게 본격적으로 다가가겠다”라고 밝혔다.

스톤브릭 티몰 플래그십 스토어는 홈페이지를 통해 확인 가능하다.

