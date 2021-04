클래스가 다른 독보적 성분 함량…산양분유 ‘퓨어락 젬밀’ 출시

꾸준한 제품개발로 육아맘과 육아대디의 사랑을 받고 있는 퓨어락이 그동안의 노하우가 담긴 뉴질랜드 사계절 자연방목 산양분유 ‘퓨어락 젬밀’을 선보였다.

소화흡수 강화! 산양유의 장점을 담다

산양유를 기초로 하는 산양분유는 소화기관이 미숙한 아기의 소화 흡수에 도움을 준다. 산양유는 영양학적 가치가 높으며 단백질 조성이 모유와 유사하고, 산양유 단백질은 알파에스원 카제인(αS1-casein) 함량이 낮아 커드(우유응고물)가 작게 형성되기 때문에 소화율이 높다. 또한 산양유는 모유에 많이 들어있는 A2 타입의 베타카제인(β-casein) 함량이 높기 때문에 아기 신체방어력 강화 효과를 나타낸다.

자연방목으로 길러진 뉴질랜드 산양유를 담고 있는 ‘퓨어락 젬밀’은 모든 제조 과정이 뉴질랜드에서 진행되며, 청정 자연이 만들어낸 원료를 사용하고 있다. 여기에 뉴질랜드 MPI의 엄격한 검사까지 통과한 뒤 한국으로 수입되는 과정을 거치면서 안전성을 한층 더 높였다.

산양유면 다 OK? 하나하나 비교해보세요!

산양 한 마리당 산양유 하루 생산량이 3L 밖에 되지 않기 때문에 산양분유는 최고급 분유에 속한다. 100% 사계절 자연방목 뉴질랜드 산양유를 사용하는 ‘퓨어락 젬밀’은 여기에 아기 성장발달에 맞게 다른 영양성분도 골고루 포함시켰다.

‘유산균분유’로 이름을 알린 브랜드답게, ‘퓨어락 젬밀’은 아기 장 건강을 위한 유산균을 현존하는 분유 중 유일하게 g당 400만 CFU 이상 섭취 가능하게 설정하였다. 또한 퓨어락 젬밀에 사용된 유산균은 140년간 축적된 우수한 기술력으로 개발된 특허받은 BB-12 균주를 사용하고 있으며, 生유산균과 유산균의 먹이가 함께 들어있는 ‘신바이오틱스 유산균’으로 장내 유익균 비율을 높여 균형을 맞춰준다. 기존 나와있는 산양분유 중 압도적인 유산균을 포함하고 있는 ‘퓨어락 젬밀’은 신생아변비 및 녹변 등으로 고민하는 부모에게 유산균을 따로 먹이지 않아도 된다는 장점을 내세우며 ‘유산균 산양분유’로 벌써부터 입소문을 타고 있다.

우리 두뇌의 70%는 태아기에 이미 형성되고, 생후 3년 안에 성인 뇌 크기의 80%가 형성되는데 이때 두뇌를 구성하는 주요 지방인 ‘DHA’ 섭취가 중요하다. ‘퓨어락 젬밀’은 급성장 시기의 아기 두뇌발달을 위해, 중금속 오염 걱정없는 ‘식물성DHA’와, 불포화 오메가6 지방산으로 세포의 막을 구성하는 ‘아라키돈산’의 비율을 세계보건기구(WHO)의 권장량에 따라 1:1로 최적배합하였다. 유산균과 마찬가지로 DHA 또한, 현재 나와있는 산양분유 중 최대 함량을 담고 있다.

여기에 항바이러스, 항균성을 띤 성분인 ‘락토페린’을 퓨어락 젬밀 모든 단계에 100ml당 6.8㎎씩 섭취할 수 있게 설계하여 신생아부터 만 3살까지 영유아의 신체방어력 강화에 도움을 준다. ‘락토페린’은 초유에 많이 들어있다고 알려져 있으며, 면역력 증강 등을 목적으로 다양한 산업에서 수요가 높은 영양성분 중 하나이다.

산양분유란 타이틀에 맞게 고객에게 진정한 프리미엄 가치를 제공하고 있는 ‘퓨어락 젬밀’은 시력발달을 위한 루테인, 성장 및 에너지 형성을 위한 칼슘, 마그네슘, 뉴클레오타이드 등을 포함하고 있으며, 혈액순환을 돕기 위한 비타민K 함량도 강화하였다. 이처럼 유산균 및 영양성분이 꼼꼼하게 설계된 산양분유 ‘퓨어락 젬밀’은 자신감 있는 제품력을 기반으로 국내 산양분유 최강자 자리를 노리고 있다.

퓨어락의 공식 수입원 주식회사 퓨어랜드 관계자는 “고객이 인정할 수 있는 산양분유가 되기 위해 최고 중 최고를 지향하며 아기에게 필요한 영양성분을 꼼꼼히 살피며 추가하였다”며 “독보적 영양성분을 담은 산양분유 ‘퓨어락 젬밀’로 퓨어락을 믿고 선택해준 고객들에게 보답하겠다”고 말했다.

하나뿐인 내 아이를 위해 최상의 것만 주고 싶은 엄마의 마음으로 출시된 ‘퓨어락 젬밀’에 대한 자세한 정보는 퓨어랜드 쇼핑몰 ‘퓨어랜드몰’을 통해 확인할 수 있다. 주식회사 퓨어랜드는 아기분유 ‘퓨어락 로열플러스’와 산양분유 ‘퓨어락 젬밀’을 뉴질랜드에서 공식 수입하고 있으며, 생활을 바꾸는 한방울의 힘 먹는샘물 ‘퓨어수’를 판매하고 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr