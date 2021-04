미취업 여성 대상 국비 지원 ‘디지털 편집디자이너’ 교육생 모집

서부여성발전센터 5월 21일까지 접수 마감

서울시의 여성전문경력개발기관인 서울특별시서부여성발전센터는 ‘디지털 편집디자이너 양성과정’을 운영하기 위한 교육생을 모집한다.

서울특별시서부여성발전센터에서 운영할 디지털 편집디자이너 양성과정은 출판디자인, 웹디자인 활용을 위한 전문 직업교육을 통해 디지털 편집디자인 전문가를 양성하는 과정으로, 디지털 편집디자인 관련 직무로 취업을 희망하는 미취업 여성 구직자를 대상으로 한다.

한국폴리텍대학 서울강서캠퍼스에서 진행되는 교육 일정은 5월 31일부터 9월 23일까지이며 월~금요일 오전 9시부터 오후 1시까지 76일간, 총 320시간 교육을 이수해야 한다. 강좌설명회는 5월 6일(목) 오후 2시 서부여성발전센터 강당에서 개최되며 사전에 전화로 예약해야 참석할 수 있다.

수강료는 10만원인데 수료 시 5만 원, 취·창업 시 5만 원 전액 환급된다. 교육생들에게는 교재 및 자격증 응시료가 지원되며 여성인턴제 및 취업 우선연계 혜택을 부여한다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr