구하다, 이태리 명품 슈즈 브랜드 ‘토즈’ 상반기 최대 할인전

“이탈리안 해리티지를 대표하는 럭셔리 패션 브랜드 토즈의 신발을 최대 66% 할인된 가격에 만나보세요”

독보적 기술력으로 유럽 부티크 파트너 사의 현지 신상품을 실시간으로 업데이트하는 명품 직구 플랫폼 구하다가 4월 22일부터 5월 13일까지 단 3주 간 이탈리아의 대표적인 럭셔리 패션 브랜드 토즈(Tod’s)의 베스트셀링 인기 신발을 최대 66% 할인된 가격에 만나볼 수 있는 특별한 기획전을 실시한다.

구하다의 이번 토즈 슈즈 기획전에서는 신발 밑창의 고무(gommini) 조각을 입혀 디자인적 매력은 물론 편하고 실용적인 기능성까지 다 잡은 브랜드의 상징적인 드라이빙 슈즈 고미노(Gommino)는 물론이고, 다가오는 5월과 6월에 제격인 질 좋은 가죽으로 완성도를 높인 샌들과 발레리나 플랫, 쉽게 질리지 않는 화이트 스니커즈, 편안한 착화감과 심플한 디자인이 인상적인 로퍼와 부츠 등 토즈의 유럽 부티크 인기 상품과 21년도 봄, 여름 신상품을 한데 모아 선보인다.

구하다 홍보 담당자는 “옷차림이 가벼워지는 본격적인 야외 드라이브 시즌이 시작되면서 편안한 착화감과 클래식한 디자인이 매력적인 토즈의 드라이빙 슈즈를 찾는 분들이 많아졌다”라면서 “유럽 현지 부티크의 토즈 인기 신상품을 국내에서 합리적인 가격에 만나볼 수 있는 단 3주 간의 기회를 절대 놓치지 않으셨으면 한다”고 밝혔다.

한편 파격적인 가격 혜택에 중점을 두고 다채로운 프로모션을 진행해오고 있는 쇼핑 플랫폼 구하다는 현재 38만원 상당의 구찌 GG 카드 케이스를 1만원에, 35만원 상당의 페라가모 간치오 카드지갑을 1만원에, 61만원 상당의 오프화이트 블랙 후드 티셔츠를 10만원에 각각 구매할 수 있는 럭키드로우 이벤트를 진행 중이며, 구하다 가입 고객이라면 누구나 행사에 참여할 수 있다.

