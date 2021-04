비규제지역 반사이익 심화… 'e편한세상 진천 로얄하임' 23일 주택전시관 개관

4월 28일(수) 특별공급, 29일(목) 1순위 청약… 당첨자 발표 5월 7일(금)

최근 지방 비규제지역 청약시장이 들썩이고 있다. 청약이나 전매, 대출 등 각종 규제에서 상대적으로 자유로운 지방 중소도시에 청약통장이 몰리고 있는 것이다.

비규제지역은 재당첨 및 거주기간, 가구수 여부 등의 1순위 청약자격에서도 비교적 자유로우며 세대주는 물론 세대원도 청약이 가능하다. 또한 전매기간도 최대 6개월에 불과한데다 담보인정비율(LTV)도 최대 70%까지 적용돼 자금마련도 손쉽다.

특히 충청도의 경우 수도권과 인접한 입지에 비규제라는 호재까지 겹쳐 청약경쟁률은 물론 분양권 가격도 천정부지로 오르고 있다. 실제 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 충남 아산시 탕정면에 위치한 ‘탕정지웰시티푸르지오’ 전용면적 101㎡의 분양권은 3월 6억1835만 원에 실거래됐다. 이는 지난해 11월 최고가 5억6320만 원에서 단기간만에 5000만 원 가량 상승한 가격이다.

업계 관계자는 “서울 등 수도권 집값이 폭등하고 규제가 강화되면서 충청도 등 지방의 중소도시가 이에 따른 풍선효과를 톡톡히 누리고 있다”며 “특히 비규제지역 중에서도 합리적인 분양가와 굵직한 호재들이 풍부한 지역의 경우 전국구 수요까지 몰리며 인기를 끌고 있다”고 말했다.

이처럼 충청권 비규제지역이 인기를 누리는 가운데, 오는 23일(금) 충북 진천에 대한토지신탁㈜가 시행하고, DL건설(옛 대림건설)이 시공을 맡은 e편한세상 진천 로얄하임이 주택전시관을 개관하고 분양에 나선다. 이 단지는 비규제지역에 들어서는 데다 전매도 무제한이라 벌써부터 문의가 많다는 후문이다.

충북 진천군 진천읍 성석리 969-5 일원에 공급되는 e편한세상 진천 로얄하임은 진천군에 최초로 들어서는 메이저 브랜드 아파트로 많은 기대를 모으고 있다. 이 아파트는 지하 1층~최고 26층 5개 동 전용면적 84㎡, 115㎡ 총 400세대로 조성된다. 전용면적 별로는 84㎡ 304세대, 115㎡ 96세대로, 전 세대가 소비자들의 선호도가 높은 중대형 면적으로 구성된다.

진천은 비(非)규제지역으로 만 19세 이상의 진천 거주자는 물론 충청북도 거주자도 청약통장 가입 후 6개월이 경과하고 지역별, 면적별 예치금만 충족되면 세대주 및 주택소유 여부에 관계없이 1순위로 청약할 수 있다.

청약 일정은 4월 28일(수) 특별공급을 시작으로, 29일(목) 1순위, 30일(금) 2순위 청약 접수를 받는다. 전용면적 84㎡는 가점제 40%, 추첨제 60%를 적용하며, 전용면적 115㎡는 100% 추첨제로 당첨자를 선정한다.

당첨자 발표는 5월 7일(금)이며, 정당계약은 5월 18일(화)부터 21일(금)까지 진행된다.

주택전시관은 코로나 바이러스감염증(코로나 19) 감염 예방을 위해 사전예약제와 사이버 주택전시관으로 동시 운영할 예정이다. 또한 e편한세상 진천 로얄하임 공식 홈페이지를 통해 운영되는 사이버 주택전시관에서는 단지 배치 및 세대 내 특장점 등의 상세 정보를 확인할 수 있다.

e편한세상 진천 로얄하임은 진천IC(중부고속도로)와 반경 2.5km 거리로 청주, 충주 및 안성시까지 1시간 이내로 편리하게 이동할 수 있다. 반경 2.0km 내 진천종합버스터미널이 있으며, 34번과 17번 국도를 통하여 인근 산업단지(송두, 산수, 신척일반산업단지)로 이동이 편리하다.

전 세대 4베이·남동향 설계 및 넓은 동간 배치로 조망은 물론 채광과 통풍이 뛰어나다. 모든 세대가 소비자들의 선호도가 높고, 여유로운 생활이 가능한 중대형 면적으로 구성된 점도 눈길을 끈다. 특히 ‘e편한세상’만의 C2 HOUSE 특화평면설계가 도입돼 원스탑 세탁존, 대형 펜트리장, 가변형 벽체 등을 통해 더욱더 편리한 생활을 누릴 수 있다.

커뮤니티 시설로는 피트니스, G.X룸, 스크린골프, 어린이집 등 단지 내 다채로운 공간을 조성해 입주민의 일상에 편의와 품격을 증대할 계획이다. 이외에도 미스트 분사 시설물, 미세먼지 저감 식재, 에어커튼, 스마트 공기제어 시스템 등 단지 내·외에 스마트 클린&케어 솔루션을 적용해 쾌적함을 더했다.

시행을 맡은 대한토지신탁㈜는 약 12조원 자산규모의 군인공제회가 100% 출자한 자회사로서 공공성 및 공신력이 매우 높고, 올해 초 아산, 가평 등지에서 분양형토지신탁사업을 적극적으로 진행하고 있는 부동산전업신탁회사이다.

주택전시관은 충북 진천군 진천읍 성석리 616-1에 마련되며, 입주예정일은 2023년 8월이다.

