오븐구이 프랜차이즈 ‘돈치킨’, 유튜브 광고 실시 및 다채로운 이벤트 개최

오븐구이 프랜차이즈 ‘돈치킨’이 4월 유튜브 광고를 본격적으로 실시해 소비자들과 만난다.

해당 광고 영상은 MZ세대를 저격한 유머코드를 활용한 유머러스한 애니메이션 형태로 제작됐으며 이를 통해 소비자들에게 친숙함을 어필하고자 한다.

또한 이번 유튜브 영상 광고뿐 아니라 신메뉴 ‘갓성비세트’ 특별 이벤트도 개최한다. 현재 ‘갓성비세트’를 주문하는 전 고객들에게 치즈볼 3개를 무료로 증정하여 최대 8개(기본 치즈볼 5개 + 이벤트 치즈볼 3개)의 치즈볼을 받을 수 있게 된다.

이와 더불어 돈치킨은 배달앱 할인까지 전격 지원하여 요기요, 배달의민족, 쿠팡이츠를 통해 주문하는 모든 고객들은 최대 3,000원 할인도 받을 수 있다. 이 모든 이벤트는 본사에서 가맹 점주들에게 직접적인 지원을 통해 진행하여 가맹점과의 상생을 도모하고자 하는 취지에서 기획됐다.

관계자는 “유튜브 광고와 동시에 신메뉴 출시, 배달 사업 확장 등 다양한 변화를 줄 것”이라며 “이번 변화를 기폭제 삼아 돈치킨 브랜드의 도약은 물론 가맹점주들의 매출에 도움이 되길 바란다”고 전했다.

한편 돈치킨은 2019년부터 배달시장에 뛰어들어 코로나 시대의 흐름에 맞춰 나아가고 있다. 요기요, 배달의민족, 쿠팡이츠 등 여러 배달 앱에 입점되어 있어 고객의 입맛에 따라 할인을 받을 수 있다. 돈치킨 배달 할인 주문은 홈페이지 이벤트 탭을 통해 확인할 수 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr