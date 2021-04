역이름 품은 아파트 ‘직산역 서희스타힐스 뉴플래닝시티’ 흥행 예고

- 단지명에 ‘역’ 이름 품은 역세권 아파트…세 자릿수 경쟁률 나타내며 청약 시장 ‘승승장구’

- 수도권 1호선 직산역 도보 5분 ‘직산역 서희스타힐스 뉴플래닝시티’, 역세권 아파트로 각광

단지명에 ‘역’ 이름이 들어간 아파트의 인기가 꾸준히 상승하고 있다.

역세권 입지를 단지명을 통해 부각시킨 ‘역’ 이름을 품은 단지는 지하철이 가까이 위치해 편리한 교통 환경이 기대된다. 역을 중심으로 발달하는 상권을 손쉽게 이용할 수 있어 생활 편의성도 우수하다. 선호도 높은 주거 환경을 갖춘 만큼 ‘역’ 이름을 품은 단지는 청약 시장에서도 흥행을 이어가고 있다.

작년 부산 수영구에서 분양한 ‘힐스테이트 남천역 더퍼스트’는 109가구 모집에 6만824명이 몰리며 558.02대 1로 2020년 부산 최고 경쟁률을 기록했다. 인천 ‘부평역 한라비발디 트레비앙’은 53가구 모집에 1만3,351명이 몰리며 251.91대 1을 나타냈으며, 경기도 수원 ‘매교역 푸르지오 SK뷰’는 1,074가구 모집에 무려 15만6,505명이 접수하며 145.72대 1의 경쟁률을 보였다.

작년뿐만이 아니다. 2019년 ‘동대구역 우방 아이유쉘’ 126.71대 1은 물론 2018년 ‘동탄역 유림노르웨이숲’ 184.61대 1, ‘대구역 한라하우젠트 센텀’ 157.99대 1 등 역 이름을 품은 역세권 아파트는 세 자릿수 경쟁률을 나타내며 청약 시장에서 수요자들의 많은 선택을 받았다.

업계 관계자는 "교통 여건은 주거지 선택에 있어 중요한 요소로 꼽힌다"며 "단지명에 '역' 이름이 들어가 역세권 입지임을 바로 인지할 수 있는 단지가 수요자들에게 높은 관심을 받는 것도 바로 장점을 고스란히 담고 있어서다"고 말했다.

이러한 가운데, 우수한 입지 여건과 청약 조건으로 수요자들의 관심을 한 몸에 받고 있는 역세권 신규 아파트가 천안에 공급을 준비 중이어서 눈길을 끈다.

서희건설은 충청남도 천안시 서북구 성거읍 신월리 406-1번지 일대에서 ‘직산역 서희스타힐스 뉴플래닝시티’를 분양할 예정이다. 단지는 지하 2층~지상 25층, 8개 동, 전용면적 59·84㎡ 총 653가구 중 294가구가 일반에 분양되는 아파트다.

‘직산역 서희스타힐스 뉴플래닝시티’는 수도권 전철 1호선 직산역이 도보권에 있다. KTX 천안아산역과 경부고속도로 천안IC 및 북천안IC를 이용해 천안 및 수도권, 광역으로의 이동이 편리하다. 또, ‘국도1호선 천안 직산사거리 입체화 사업‘을 통해 직산사거리의 6차선 도로 확장 공사가 진행 중에 있어 차량 정체 해소를 통한 교통 편의성은 더욱 향상될 전망이다.

비규제지역에 조성되는 만큼 상대적으로 규제가 덜하다는 장점도 갖췄다. 천안은 조정대상지역으로 지정되었지만 단지가 위치한 곳은 읍·면 지역으로 비조정대상지역에 해당된다. ‘직산역 서희스타힐스 뉴플래닝시티’는 전매제한이 없으며, 세대원도 청약이 가능하다. 청약자격 및 대출 등의 규제가 상대적으로 자유로워 실수요자는 물론 투자자들에게 많은 주목을 받을 것으로 보인다.

교육 환경도 좋다. 도보권에 있는 삼은초를 비롯해 소망초, 업성초, 부성중, 북일여고, 업성고, 천안상고 등이 인근에 위치한다. 이 외에도 주변으로 공주대, 단국대, 호서대, 한국기술교육대 등 대학교도 자리하고 있다.

단지 주변으로 5개의 산업단지가 위치해 직주근접 수요가 풍부할 전망이다. 천안직산 도시첨단산업단지(예정)가 가깝고, 직산농공단지, 천안산업기술 일반산업단지, 천안 제2, 4일반산업단지가 인근에 위치해 있다. 차량 10분 거리에 삼성SDI가 있으며 도보권에 있는 지하철 1호선 직산역에서 삼성전자 평택캠퍼스가 위치한 서정리역까지 20분대에 접근이 가능하다. 또, 천안시 내에는 현재 10개 산업단지 조성사업이 2024년 준공을 목표로 추진 중이며, 이 외에도 3~5개의 신규 산업단지를 추가로 조성할 계획인 것으로 알려졌다. 미래 산업 기반 마련 및 일자리 확보, 기업 투자 유치 적극 지원을 통한 지역경제 활성화가 예상되는 만큼 주거 수요는 더욱 늘어날 것으로 보인다.

천안 북부 지역은 주변 지역이 개발되며 개발 압력이 더욱 높아지고 있어 미래가치도 우수하다. ‘직산역 서희스타힐스 뉴플래닝시티’ 인근에 위치한 부성지구는 천안시가 서북구 부대동 일원 49만7963㎡ 부지에 2498세대, 5400명 수용 규모의 주거용지와 기반시설용지, 기타시설용지 등을 조성하는 도시개발사업으로 오는 6월 준공을 목표로 공사가 추진 중이다.

‘직산역 서희스타힐스 뉴플래닝시티’는 조경이 특화된 공원형 아파트로 조성된다는 점도 주목할 점이다. 대지면적의 35%가 조경면적(8,926㎡)으로 조성되며 외부 자연환경과 연계성을 확보하여 자연이 흐르는 단지로 공간을 구성할 예정이다. 약 470m의 단지순환 보행네트워크를 따라 연결된 산책로는 주민들의 여유로운 힐링 라이프를 실현해 줄 전망이다. 단지 내 중앙광장을 비롯해 입주민의 편의를 위한 휴게공간인 힐링가든, 어린이들의 꿈과 모험심, 상상력을 길러주는 놀이터도 조성된다. 특히 단지 옆에 어린이공원(약 1,120평 규모)이 들어설 예정이어서 어린 자녀를 키우기 안전하고 쾌적한 환경이 마련될 전망이다. 주차장은 95% 이상이 지하로 배치돼 자녀들의 안전사고 걱정 또한 덜 수 있다.

휴식 및 여가를 즐기기 좋은 공간도 풍성하다. 인근 삼은저수지 생활체육공원에는 축구장, 풋살구장, 족구장 등의 체육시설과 산책로가 조성되어 있으며, 주변 성거산 녹지 조망도 가능해 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있다.

‘직산역 서희스타힐스 뉴플래닝시티’는 친환경 단지 설계와 차별화된 내부 설계로 입주민들의 만족도를 높일 전망이다. 단지는 전 세대가 남향 위주로 배치돼 채광과 통풍이 우수하다. 뛰어난 시각적 개방감과 조망을 위해 일부 단지는 필로티 설계도 반영될 예정이다. 또, 태양광 발전 설비를 설치해 에너지 절감이 가능하도록 했으며 각 동별 무인택배 보관함 설치, 전기차 충전소(8개소), 확장형 주차설계(일부)가 적용된다.

커뮤니티 시설도 다양하다. 미취학 아동을 위해 다양한 보육관련 놀이시설과 학습도구가 마련된 어린이집과 자녀들의 학습을 도울 수 있는 라이브러리존이 들어설 예정이다. 레저활동과 취미생활이 가능한 스포츠존, 방문객 숙소와 주민들의 행사공간 등으로 활용 가능한 게스트하우스도 설치될 계획이다.

한편, ‘직산역 서희스타힐스 뉴플래닝시티’의 모델하우스는 충청남도 천안시 서북구 서부대로 668에 들어설 예정이며 4월 말 오픈을 앞두고 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr