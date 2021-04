현대차, 법인 충전기 무상렌탈 'EV 충전 솔루션' 운영

[아시아경제 이창환 기자] 현대자동차가 전기차 구매 법인의 충전 스트레스를 덜어줄 차별화된 충전 솔루션을 제공한다고 22일 밝혔다.

현대차는 전기차를 구매하는 법인 고객을 대상으로 충전기 설치부터 사용, 보수 및 철거까지 전 과정을 책임지는 특화 서비스 ‘EV Charge Solution(EV 충전 솔루션)’을 운영한다.

EV 충전 솔루션은 현대차가 전기차 충전 인프라 업체인 ‘에스트래픽’과 제휴해 현대차의 전기차를 구매하는 법인 고객에게 충전기를 무상으로 대여해주고, 관리 및 충전 비용의 부담까지 해소해주는 전기차 구매 법인 특화 서비스다.

구매 대수에 따른 제한 없이 충전기 설치가 가능하며 계약 기간 내 별도의 보수 및 관리 비용에 대한 부담 없이 약정기간인 5년 이내 특정 사용량만 충족시키면 되는 조건이다.

급속 충전기의 경우 5년 이내 총 45만kW(월평균 7500kW, 165만원 상당), 완속 충전기의 경우 5년 이내 총 2만7000kW(월평균 450kW, 7만2000원 상당)를 사용하는 조건이다. 제공받은 약정 기간 내 사용량을 충족시키지 못한 경우에는 별도 페널티 없이 추가 5년 계약 연장도 가능하다. (약정기간 포함 최대 10년까지 사용 가능)

단 법인 택시 업체의 경우 주행량이 많은 점을 고려해 급속 충전기 사용 시 약정기간 내 총 42만kW 사용 조건이 적용되며, 약정기간 5년(월평균 7000kW) 또는 약정기간 7년(월평균 5000kW) 중 유리한 것으로 선택 가능하다.

현대자동차 관계자는 “정부의 친환경차 확대 정책에 맞춰 당사 EV 차량을 구매하는 법인 고객들을 위해 차별화된 충전 솔루션을 준비했다”며 “앞으로도 전기차 라이프를 더욱 특별하게 만들어줄 다양한 서비스를 제공하기 위해 노력할 것”이라고 밝혔다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr