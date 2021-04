[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 아스트라제네카(AZ) 백신 접종 후 사지마비 증세를 보여 입원 중인 40대 간호조무사에게 지원방안을 검토하라고 지시했다.

박경미 청와대 대변인은 21일 서면브리핑을 통해 "문 대통령이 백신 접종 후 사지마비로 고통을 겪고 있는 40대 여성 간호조무사와 가족에게 위로를 전하고, 지원 방안 검토를 지시했다"며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 "간호조무사의 안타까운 상황에 따뜻한 위로가 필요하다"며 관계 당국이 직접 찾아가 상황을 살피고 어려움을 덜어주라고 당부했다. 또 "의학적 인과관계 규명에는 시간이 걸리겠지만, 그와 별도로 치료비 지원 등 정부의 지원제도에 따라 할 수 있는 조치들이 신속하게 취해지도록 세심하게 살피라"며 "평소 건강했다고 하니 치료와 함께 원인 규명에도 최선을 다해 달라"고 당부했다.

