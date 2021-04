필름플레이스, 전세계 촬영지 예약 서비스 제공

미디어를 제작할 때는 다양한 요소를 고려해야 한다. 그중 ‘장소’는 전체적인 배경과 분위기를 좌우하는 중요한 요소 중 하나로 많은 제작자들이 최적의 촬영지를 찾기 위해 고민을 거듭한다.

이런 가운데 공간 대여 플랫폼 ‘필름플레이스’는 전세계 다양한 촬영지 정보를 제공하고 원하는 공간을 대여할 수 있는 예약 서비스를 제공하고 있다.

장소를 소유한 호스트는 사이트에 대관 가능한 장소를 등록하여 수익을 거둘 수 있고, 제작자는 사이트를 통해 원하는 장소를 찾아 예약할 수 있다.

해당 플랫폼을 통해 미디어 제작을 위한 전문 스튜디오 및 세트장은 물론 카페, 가게, 호텔, 가정집 등 다양한 장소를 등록하고 대관하는 것이 가능하며, 필름플레이스는 장소를 제공하는 호스트와 미디어 산업에 종사하는 제작자 양측을 보호하고 돕는 역할을 수행한다.

필름플레이스에서 제공하는 안전한 예약 시스템, 채팅 시스템을 통해 호스트와 제작자가 촬영 전 상세 조건들을 논의할 수 있을 뿐만 아니라, 예약 진행 시 양측이 참고할 수 있는 서류를 제공하여 반드시 확인하고 동의해야 하는 권리들을 구체화하고 크고 작은 분쟁을 사전에 방지한다.

또한 별도의 프리미엄 서비스 가입 시에는 필름플레이스 소속 전담팀에서 촬영지 탐색 및 추천, 대관 등 로케이션 매니저와 동일한 업무를 수행한다. 원하는 촬영지에 대한 가이드라인과 데드라인을 전달하면 클라이언트가 만족할 때까지 적절한 촬영지를 제안하고, 장소 확정 후 대관 절차를 진행한다.

한편 싱가포르에서 시작해 말레이시아, 대만, 대한민국까지 진출한 필름플레이스는 2021년 영국, 미국까지 사업을 확장할 계획이다. 이후 아시아 태평양, 유럽, 미주까지 지속적으로 커뮤니티를 넓혀 나가며 전세계를 이어주는 플랫폼으로 성장하고자 하는 포부를 갖고 있다.

