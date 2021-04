대형 건설사 지식산업센터 공급 치열 탄탄한 시공사가 선보이는 ‘다산 한강 프리미어 갤러리’

아파트, 오피스텔 규제로 갈 곳 잃은 투자금이 수익형 부동산으로 몰리면서 주력 투자처로 부상하고 있는 가운데, 그간 아파트나 토목공사 위주로 사업을 진행했던 대형 건설사가 지식산업센터 공급에 앞다퉈 나서고 있어 눈길을 끈다.

대형 건설사가 공급하는 지식산업센터는 그간 주택시장에서 쌓은 인지도와 노하우를 바탕으로 설계 면에서 차별화된 시설과 커뮤니티, 조경 등을 선보이기 때문에 수요가 높다. 또한 사업 계획 때 철저한 조사를 바탕으로 지식산업센터의 필수적인 인프라를 갖춘 입지를 선정하는 데다 준공 후에도 사후 서비스를 제공한다는 점에서 높은 신뢰도를 갖추고 있다.

이 같은 점을 바탕으로 대형 건설사가 공급하는 지식산업센터는 분양시장에서 우수한 성적을 거뒀다. 현대엔지니어링이 서울 송파구 문정동에 공급한 ‘문정역 테라타워’는 261대 1의 높은 계약 경쟁률을 기록했으며, 용인 기흥, 가산, 문정등에서도 높은 수요가 잇따랐다. SK건설 역시 자체적으로 지식산업센터 브랜드 ‘V1’을 만든 후 성수, 당산, 문래, 가산 등지에서 성공적으로 분양한 바 있다.

부동산 전문가는 “거듭된 부동산 규제로 아파트를 주력 사업으로 밀던 건설사들이 새로운 사업 영역과 수익 모델 창출을 위해 지식산업센터로 눈길을 돌리고 있다”며 “대형 건설사들은 높은 신뢰도와 기술력을 바탕으로 지식산업센터를 공급에 나서 기업체들의 수요가 높다”고 말했다.

이러한 가운데 경기 남양주 지금지구에 탄탄한 시공능력을 갖춘 건설사가 짓는 지식산업센터가 공급 중이어서 눈길을 끌고 있다. 바로 ‘다산 한강 프리미어 갤러리’다.

다산 한강 프리미어 갤러리는 경기 남양주시 다산동 6245(다산신도시 지금지구 자족2블록)에 지하 3층~지상 7층 연면적64,948㎡ 규모로 들어선다. 지식산업센터 665실과 상업시설 73실로 구성된다.

다산 한강 프리미어 갤러리의 시공을 맡은 LT삼보는 2020년 시공능력평가 39위로 국내외에서 각종 토목사업을 성공적으로 수행하며 풍부한 건설 경험을 쌓은 건설사다. 특히 지난해 세계 최대 인공 서핑장 웨이브파크 바로 앞에 공급한 상업시설 ‘웨이브스퀘어’는 단기간 완판에 성공한 바 있다. 지식산업센터 역시 서울(가산, 신목), 군포 등 수도권 내 활발한 시공 사업을 펼치며 능력을 인정받고 있다.

다산 한강 프리미어 갤러리는 다양한 상품 구성으로 여러 업종의 기업 수요도 흡수 가능하다. 제조업 업체의 효율적인 업무를 도울 수 있도록 드라이브 인 시스템 및 도어 투 도어 설계가 적용된 드라이브 오피스부터 1인기업, 스타트업 등 소규모 기업을 위한 소호 오피스와 기업 규모에 맞게 공간 구성이 가능한 섹션오피스인 ‘스마트 오피스’를 선보인다.

이밖에도 단지 내부에는 여유로운 업무환경을 조성하기 위해 호실 대부분에 발코니가 설계되며, 일부 호실에는 실용적인 공간 분리가 가능한 다락 및 테라스도 설계된다. 개방감을 높이는 중정구조를 통해 채광과 통풍도 극대화했다. 옥상정원도 마련해 자연친화적 휴게공간을 조성할 계획이다.

여기에 지식산업센터에서 필수적인 입지 여건도 두루 갖추고 있다. 먼저 인근에 위치한 수석IC를 통해 강변북로 진입이 용이하며 서울 잠실까지 15분 대로 이동 가능하다. 또한 수도권제1순환고속도로 토평IC, 북부간선도로 구리IC가 인접해 수도권 주요 도시로 신속한 이동이 가능하다.

교통호재도 다수 대기 중이다. 사업지는 바로 옆 왕숙2지구 9호선 연장과 더불어 경의중앙선과 연결되는 신설역(예정)을 인근 경의중앙선 도농역을 통해 한 정거장에 도달할 수 있으며, 이 경로를 활용해 서울 강남까지 손쉽게 이동할 수 있다. 수석대교(가칭)도 가까워 강동, 하남 등으로 빠른 이동이 가능해질 전망이다. 인근에는 GTX-B노선을 비롯해 8호선 연장선, 4호선 연장선 등이 진행 중이어서 향후 주변과 연계한 탄탄한 광역 교통망을 갖출 전망이다.

지식산업센터로는 드물게 공세권 입지를 갖춘 점도 돋보인다. 바로 옆에는 축구장 6개 규모의 초대형 공원인 고인돌공원이 조성돼 있어 종사자들이 편하게 이곳을 드나들며 휴식을 취할 수 있다. 여기에 사업지와 공원을 잇는 산책로를 연결해 접근성을 더욱 높일 계획이다. 약 1km 거리에 한강이 위치해 사무실에서 한강을 바라볼 수 있는 조망권도 갖췄다.

한편, 다산 한강 프리미어 갤러리 분양홍보관은 경기도 구리시 경춘로 227번길 6-18(구리 돌다리사거리 구리역공원 앞)에 위치해 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr