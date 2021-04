현대차-방탄소년단 '지구의 날' 맞아 수소캠페인 특별영상

방탄소년단 특별영상

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차는 지구의 날을 맞아 방탄소년단과 함께 '내일을 위해 우리는 기다리지 않는다(For tomorrow We won't wait)'라는 메세지를 담은 특별 영상을 공개했다고 21일 밝혔다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 227,000 전일대비 2,000 등락률 -0.87% 거래량 135,893 전일가 229,000 2021.04.21 09:20 장중(20분지연) 관련기사 "현대차, 3년 연속 적자 현대로템 철도 사업 매각 검토"외국인·기관 순매수에 코스피 오전 중 3200선 유지[e 공시 눈에 띄네] 코스피-19일 close 는 지난해부터 방탄소년단과 함께 '당신 덕분에(Because of You)'란 슬로건 하에 미래 청정에너지 수소의 친환경성과 지속가능성을 전파하는 글로벌 수소 캠페인을 전개 중이다.

이번에 공개된 특별영상은 더 나은 미래를 다음 세대에 물려주기 위해선 지속가능성에 대한 실천이 중요하다는 메세지를 담았으며, 방탄소년단은 환경을 위해 오늘을 허비하지 않는 의식있는 모습을 보여준다. 구체적으론 생활 속 플로깅, 쓰레기 제로, 패션 리사이클링, 식물 키우기, 친환경 수소자동차 등의 실천방안을 소개한다.

또 영상에는 물 이외 오염물질을 배출하지 않는 수소전기차 넥쏘(NEXO)가 등장, 선한 에너지 수소와 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 227,000 전일대비 2,000 등락률 -0.87% 거래량 135,893 전일가 229,000 2021.04.21 09:20 장중(20분지연) 관련기사 "현대차, 3년 연속 적자 현대로템 철도 사업 매각 검토"외국인·기관 순매수에 코스피 오전 중 3200선 유지[e 공시 눈에 띄네] 코스피-19일 close 의 비전을 전했다. 마지막으론 지구의 날을 맞이해 환경을 지키잔 의미로 로봇 개 스팟(Spot)이 불을 끄는 장면을 담았다.

이번 영상은 이날 오전 8시(한국시간) 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 227,000 전일대비 2,000 등락률 -0.87% 거래량 135,893 전일가 229,000 2021.04.21 09:20 장중(20분지연) 관련기사 "현대차, 3년 연속 적자 현대로템 철도 사업 매각 검토"외국인·기관 순매수에 코스피 오전 중 3200선 유지[e 공시 눈에 띄네] 코스피-19일 close 월드와이드 유튜브 및 현대 라이프스타일 인스타그램 등 사회관계망서비스(SNS)를 통해 공개됐다. 향후 국내 TV 광고 등을 비롯해 다양한 채널을 통해 상영될 예정이다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr