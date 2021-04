삼성디스플레이, '갤노트20 패널' 환경성적표지 인증 획득

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성디스플레이는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 83,100 전일대비 800 등락률 -0.95% 거래량 3,420,996 전일가 83,900 2021.04.21 09:20 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 '사자'에 최고치 경신…3220선 마감딱! 말씀드립니다! 현대-기아 공급사 선정! 최대 수혜 株 주가 훨훨!!‘쿠팡’도 못 했다!! 삼성-LG 최대 수혜 ‘이 기업’!! 드디어 찾았습니다! close '갤럭시노트20'에 탑재하는 유기발광다이오드(OLED) 패널이 '환경성적표지' 인증을 받았다고 21일 밝혔다.

환경부 산하 한국환경산업기술원에서 운영하는 환경성적표지 인증은 제품이나 서비스의 환경성을 소비자들이 눈으로 볼 수 있도록 표기하는 인증 제도다. 이를 받기 위해서는 원재료 수급 과정부터 제조공정에 이르기까지 제품 생산 전 과정에서 환경 영향성을 투명하게 공개하고 평가를 진행해야 한다.

삼성디스플레이는 약 3개월간 갤럭시노트20 패널 생산 과정에서 발생하는 이산화탄소 배출량과 사용되는 물의 양, 배출수의 성분, 산성비·부영양화 등 수질 환경에 미치는 영향 등에 대한 평가를 진행했다. 이에 따라 탄소, 물, 자원 발자국 등 전체 7가지 항목에 대한 환경성적표지인증을 획득했다.

앞서 삼성디스플레이는 2018년 디스플레이 업계 최초로 인증을 받은 뒤 지난해에는 갤럭시 Z플립에 탑재되는 폴더블용 OLED 패널에 대해서도 환경성적표지 인증을 획득했다. 현재는 사내 지속가능사무국을 신설하고 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에도 주력하고 있다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr