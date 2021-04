체압 분석 통한 코골이 방지 베개, 인공지능 AI 제레마 국내 상륙한다

코골이를 방지할 수 있는 인공지능 AI 베개 제레마가 국내 상륙 예정이다. 코골이로 인한 고민을 가진 현대인들이 많은데 제레마 베개는 국내 최초 인공지능 기술을 탑재하여 이를 완화할 수 있도록 한다. 특히 사용자의 체압을 분석해서 개인의 체형에 최적화되도록 베개 높이를 조절해 줄 수 있는 기술도 눈에 띈다.

많은 이들이 코골이로 인해 걱정하는 부분은 신체적으로 건강 문제가 발생할 수도 있다는 염려에서다. 코골이를 방치하게 되면 수면무호흡증이 나타날 수 있으며 수면 중 일시적으로 호흡이 멈추는 증상이 지속될 시 심할 경우엔 혈액 내 산소농도가 낮아져 위급한 상황이 닥칠 수도 있다.

제레마의 인공지능 베개는 애플리케이션 연동을 통해서 이러한 수면 중 코골이 문제를 완화할 수 있도록 돕는다. 가장 눈에 띄는 기능은 AI 인공지능을 통해 사용자의 코골이 소리를 감지하여 자동으로 베개 높이를 조정해준다는 것이다. 사용자의 코골이 소리에 따라 베개 높이를 자동으로 조정해서 기도를 확보하고 코골이 감소를 유도하는 원리다.

또한 수면 중 편안한 환경을 조성하기 위해 애플리케이션 연동으로 체형에 맞는 베개 높이를 수동 조절할 수 있다. 물론 이 역시 사용자의 체압 분석을 통해서 자동 조정이 가능하다. 베개 조정 시 사용자의 수면을 방해하지 않도록 에어 펌프 및 밸브를 사용해서 소음을 줄였다는 점도 관심을 모은다.

특히 최근 현대인들의 숙면에 대한 관심도가 높아지고 있는 추세인데, 제레마는 애플리케이션을 통해서 자신의 수면 데이터를 확인할 수 있다. 일, 주, 월 단위로 데이터가 기록되며 기존의 수면 시간이나 목표 수면 시간, 코골이 시간 등을 상세하게 기록해서 자신의 수면 상태를 체크할 수 있다.

사용자 맞춤으로 편안한 베개 사용을 돕고 수면 데이터까지 측정할 수 있는 스마트형 베개 제레마의 국내 상륙은 코골이 방지 및 수면의 질을 개선하고 싶은 많은 소비자의 관심을 모을 것으로 보인다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr