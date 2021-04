그린알로에 ‘2021 대한민국 대표브랜드 대상’ 7년 연속 알로에화장품 부문 선정

- 라벤더수와 자연유래성분들로 안정화 한 알로에 화장품

- 미국산 유기농 알로에 사용…식물유래 특허 받은 방부성분 함유

그린알로에(대표이사 정광숙) 코스메틱 브랜드인 ‘알로에스테’는 경피독으로부터 피부를 보호하는 혁신적인 아이디어를 반영한 제품력으로 ‘2021 대한민국 대표브랜드 대상’에서 7년 연속 알로에화장품 부문에 선정됐다고 전했다.

알로에스테는 화장품의 베이스로 함유되는 정제수 대신 제품에 에센스 원료인 라벤더수를 함유했고, 화장품의 보존성분도 합성성분들을 배제하고 자연유래물질로 대체해 피부 안정화로 경쟁력을 확보했다.

또한 피부 면역세포 활성화와 보습 작용에 도움 되는 알로에는 미국 농림부가 인정한 유기농 알로에를 함유하고, 피부 항산화를 위한 기능성분도 글로벌 브랜드에서 연구 개발된 신소재를 친환경 원료로 선별함으로써 고품격 화장품 개발을 추구하고 있다.

특히 중국산 원료는 단 1%도 함유하지 않는다는 운영 방침으로 브랜드 가치를 높여가고 있다.

이런 경쟁력이 집약된 알로에스테 ‘네추럴스킨케어100’은 유기농알로에추출물이 함유돼 외부 자극으로부터 피부를 즉각적으로 진정시켜주고 수분을 장시간 충전해줘 건조한 피부를 촉촉하게 유지시켜주는 보습 성분이 강화된 스테디셀러다.

또 어류콜라겐, 저분자히아루론산, 17종의 식물성분이 민감한 피부개선에 도움을 주고 있다.

알로에스테는 현대 여성의 피부 고민인 탄력, 주름, 미백, 피부결, 모공 등을 한꺼번에 관리할 수 있는 고기능성 라인도 자연유래성분으로 출시했다.

신소재로 각광받고 있는 4종의 발효여과물, 3종의 줄기세포, EGF, 펩타이드복합체, 콜라겐, 엘라스틴, 금 등을 함유해 피부를 맑게 정화시켜주며 느슨해진 진피층의 단백질 층을 활성화시켜 탄력회복을 도와주고 있다.

이와 함께 기초뿐만 아니라 색조라인인 커버제품에도 라벤더수와 자연유래방부성분을 적용했고 보석파우더와 발효추출물 같은 식물성분을 함유해 가벼운 밀착력과 도자기 같은 광채피부표현을 연출시켜준다.

제품의 판매 채널도 사람 중심의 회원제로 단일화시켜 입소문을 통한 감성마케팅 전략으로 운영함으로써 기업의 성장속도보다는 올바른 방향으로 이끌어가고 있다.

주차미 그린알로에 연구소장은 “알로에스테는 자연주의를 표방하는 기업브랜드로 자리매김하기 위해 친환경제품 연구개발에 주력하고 있다”며 “소비자가 인정하는 대표기업으로써 코스메틱 시장을 리드해 나갈 것”이라고 밝혔다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr