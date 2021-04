제이앤코슈 ‘닥터펩티(DR.PEPTI)’, 중국 뷰티 박람회 ‘타오메이좡(陶美?)’ 참석

제이앤코슈의 펩타이드 코스메틱 브랜드 닥터펩티(DR.PEPTI)가 지난 16일부터 17일까지 중국 상하이 푸위에 호텔에서 열린 대규모 뷰티 박람회 '타오메이좡(淘美?)'에 참가했다.

‘타오메이좡’은 중국 최대 온라인 쇼핑몰 ‘타오바오’의 탑셀러와 중국 현지 및 세계 유수 뷰티 브랜드가 직접 교류하는 대규모 뷰티박람회로 타오바오의 탑셀러들이 선정한 해외브랜드 200여개만 초청받아 참석할 수 있다.

닥터펩티는 이날 박람회에서 자사 대표 제품인 ‘펩타이드 볼륨 에센스 어드밴스트’를 선보였다.

이외에도 시카 펩타이드와 센텔라 아시아티카 성분을 최적의 비율로 배합해 만든 닥터펩티만의 독자성분 펩텔라™ (Peptella™)를 300,000ppm 함유한 ‘펩텔라 시카웃 앰플’과 제주산 편백 잎 추출물을 전성분으로 하는 원물 에센스 ‘제주 편백나무잎 숨톤 에센스’를 비롯한 다양한 제품들을 선보이며 박람회를 찾은 셀러들과 KOL들로부터 호평을 받았다는 것이 업체 측 설명이다.

닥터펩티 관계자는 “이번 타오메이좡 박람회는 중국 소비자들과 직접 소통하며 닥터펩티 제품을 소개하고 현장에서 생생한 반응을 접할 수 있었던 좋은 기회”라며 “닥터펩티는 앞으로도 펩타이드 성분을 기반으로 한 기술력과 노하우를 통해 글로벌 뷰티 브랜드로 성장할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

