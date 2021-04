"빠른 대응 필요" '이 종목'들 곧 오른다

▶▶실시간 상승 종목 정보 무료로 뿌립니다 (클릭)

정확한 주식분석으로 개인투자자들에게 주목받고 있는 데이드투자그룹에서 조만간 떠오를 것으로 예측되는 종목들을 단독으로 분석해 내놓았다.

♣반도체 관련주♣

#***반도체 (0****0)

동사는 기판 제작 업체로, 생산물은 CPU, GPU, 칩 패키징에 활용되고 있다. 최근 전기차, IDC, AI 수요가 폭증하며 칩수요 증가에 따라 칩을 보조해 주는 기판 공급 역시 품귀 현상을 빚고 있다. 매출액 및 영업이익은 전년 대비 100% 이상 증가할 것으로 보이며, 주요 거래처로는 삼성전자와 하이닉스 그리고 마이크론이 있다. 빠른 정보 확보로 수익을 얻을 수 있는 확률이 크다.

▶▶빠른 정보가 수익, 반도체 관련주 대응 전략 받기 (클릭)

♣메타버스관련주♣

#***트*텝 (289220)

네이버 브이앱 아이유의 VFX 쇼케이스에 '이 회사'가 관여했다는 소식이 알려진 후 '이 회사' 주가가 엄청난 상승세를 보이고 있다. AR 특수효과에 있어 독보적인 기술력을 갖춘 '이 회사'는 네이버와 에스엠 등 안정적인 거래처 확보를 토대로 연간 50% 이상 성장할 것으로 보인다. 메타버스 시대의 선도주자인 만큼 최소 3개월간 엄청난 상승을 이어갈 것으로 예측된다. 관련 정보는 아래 링크를 통해 확인할 수 있다.

▶▶빨리 잡아야 하는 '메타버스 선두주자' ▶상세 정보 받기 (클릭)

관심종목: 어보브반도체 어보브반도체 102120 | 코스닥 증권정보 현재가 17,900 전일대비 350 등락률 +1.99% 거래량 7,721,718 전일가 17,550 2021.04.20 13:18 장중(20분지연) 관련기사 또 한 번 고공행진!! 다가오는 임상 결과 발표 ‘이 종목’!! 다시 한번 보여드립니다!‘쿠팡’도 못 했다!! 삼성-LG 최대 수혜 ‘이 기업’!! 드디어 찾았습니다!“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close , 위즈코프 위즈코프 038620 | 코스닥 증권정보 현재가 3,750 전일대비 10 등락률 -0.27% 거래량 10,914,614 전일가 3,760 2021.04.20 13:18 장중(20분지연) 관련기사 백신 확보가 문제!! “新백신” 임상 진입 소식!! 최대 수혜 주 공개합니다‘쿠팡’도 못 뚫었는데.. 삼성-LG 본격 지원으로 해냈다?!! 주가 훨훨!!위즈코프 "시황변동 사유 없음" close , 파미셀 파미셀 005690 | 코스피 증권정보 현재가 17,950 전일대비 500 등락률 -2.71% 거래량 2,273,810 전일가 18,450 2021.04.20 13:18 장중(20분지연) 관련기사 파미셀, 코로나19 백신 원료 공급으로 올해 최대 실적 전망美 FDA 승인입니다!! 3월 가장 기대되는 ‘이 종목’!! 수익률 고공행진!!정부 발표합니다! 주목해야 할 “러시아 백신” 관련주 딱! 말씀드립니다 close , 한솔PNS 한솔PNS 010420 | 코스피 증권정보 현재가 2,285 전일대비 35 등락률 -1.51% 거래량 1,372,012 전일가 2,320 2021.04.20 13:18 장중(20분지연) 관련기사 《시선집중》 '주식부자'를 꿈꾸고 있다면? 꼭 한번 확인하세요테슬라가 생산늘려 달라고… 독보적인 ‘이 기업’ 주가상승 자부합니다.【주식자금만 10년 부자네】 소득 낮고 부채 많아도 월0.3%대 1년 고정금리 즉시 갈아타기! close , SK증권 SK증권 001510 | 코스피 증권정보 현재가 1,040 전일대비 35 등락률 +3.48% 거래량 40,802,043 전일가 1,005 2021.04.20 13:18 장중(20분지연) 관련기사 "어서 빨리 낚아채가세요" 정말 좋은 종목입니다[클릭 e종목] "카카오, 실적개선·자회사 상장 모멘텀 부각"상승 모멘텀 충분, 'K-콘텐츠' 관련주 주목해야 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.