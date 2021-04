"빠른 정보만이 수익 낸다" 투자전략 받아 가세요

▶매일 드려요 '상승 예상 종목' ▶선착순 100명 무료 배포 중 (클릭)

●반도체 관련주●

차량용 반도체 품귀현상에 따른 반도체 관련주들의 주가가 요동치고 있다. 반도체 PCB(반도체기판) 가격 폭등으로 기대감이 반영되는 모습이다. 차량용 반도체나 PCB등은 고도의 기술을 필요로 하지 않고 상대적으로 생산규모가 크지 않았으나 생산량이 시대를 좇지 못해 품귀현상이 벌어지고 있다. 올해 공급 대란이 계속될 것으로 보임에 따라 발 빠르게 관련주 정보를 확보하는 것이 중요하다.

●블록체인 관련주●

블록체인 관련주가 뜨겁다. 백신여권 등 블록체인 기술을 활용한 서비스들이 속속 등장하면서 몸값을 높이고 있다. 특히, '이 종목'이 가장 눈에 띄는데, 1/4분기 기준 당기순이익이 지난해 동기 대비 244% 성장했으며, 동종업 대비 성장 속도도 빠르다. 지금 잡지 못한다면 땅을 치고 후회할 것이 분명하다. 자세한 정보는 아래 링크를 통해 확인할 수 있다.

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.