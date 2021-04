은평구, 학원· 스터디카페 등 시설 1000여 곳 방역물품 지원

학원, 교습소, 독서실, 스터디카페 대상 19일부터 26일까지 신청접수

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 코로나19 확산 방지를 위해 사회적 거리두기 방역지침을 준수하고 있는 관내 학원 등 1000여 곳에 방역물품을 지원한다.

현재 등록된 학원, 교습소, 독서실과 스터디카페를 대상으로 15만원 상당 방역마스크 2종과 살균소독티슈 등으로 방역물품을 구성, 19일부터 26일까지 신청을 받아 지급할 계획이다.

신청은 인터넷 신청 폼을 활용, 비대면으로 진행할 예정이며, 은평구청 홈페이지 공지사항을 확인, 신청 링크 또는 QR스캔, 접속 후 가능하다.

은평구는 그동안 학원 등 시설 방역이 철저하게 이루어질 수 있도록 사회적 거리두기 방역 점검 및 지도 등 확산 방지를 위해 총력을 기울이고 지속적으로 시설 관계자들과 소통하고 있으며, 물품 지원 품목도 의견을 반영, 결정하게 됐다.

김미경 구청장은 “그동안 학원 등 시설에서 거리두기 지침 준수 및 방역 협조에 감사를 드리며, 시설 방역에 조금이나마 도움이 되기 위해 방역물품을 지원하기로 결정했다”며 “모두 힘을 합쳐 코로나19를 극복, 자유롭게 배우고 즐기는 일상이 회복되길 바란다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr