'비트코인' 대신 '브리트코인'?…英 "디지털화폐 발행 검토"

[아시아경제 김유리 기자] 영국이 중앙은행에 기반한 디지털 화폐 발행을 검토한다. 최근 암호화폐 시장이 커진 데다 코로나19로 비대면 거래가 늘어서다.

19일(현지시간) 주요 외신 등에 따르면 리시 수낙 영국 재무장관은 이날 기자회견에서 "중앙은행 디지털화폐(CBDC) 시범 업무를 위해 재무부와 영란은행(BOE)이 새로운 특별전담반(TF)을 출범한다"고 말했다. 그는 이후 자신의 트위터 계정에 TF 구성에 대한 재무부 발표를 언급하면서 "브리트코인(Britcoin)?"이라는 말을 남겼다.

영국 중앙은행인 영란은행의 지원을 받는 디지털 화폐를 사용하게 되면 개인이나 기업이 결제할 때 다른 기관의 중개 없이 은행 계좌를 통해 그대로 돈을 보낼 수 있다. 기존 대출기관의 역할 역시 완전히 바뀔 수 있을 것으로 보인다.

영란은행은 디지털 파운드화가 지폐나 동전과 같은 현금이나 기존의 은행 계좌를 대체하지는 않을 것이라고 말했다. 영국에서 CBDC를 도입할 지에 대한 결정은 아직 내리지 않았으며, 영란은행과 정부는 관련 이해 관계자들과 이에 대해 협의할 것이라는 설명이다.

수낙 장관의 이번 발표는 최근 하루 거래 대금이 수십조원에 달하는 암호화폐 시장에 대응하기 위한 것으로 해석된다. 앞서 앤드루 베일리 영란은행 총재는 비트코인이 안정적인 가치 저장 수단으로서 혹은 거래를 위한 효율적인 방법으로서 기능하지 못할 것이라며 화폐로는 적절하지 않다고 밝힌 바 있다.

최근 전 세계 각국에서는 CBDC에 대한 논의가 활발히 이뤄지고 있다. 세계 최초로 중앙은행 디지털 화폐를 상용화한다는 목표를 앞세운 중국은 최근 디지털 위안화의 역외결제 등을 위한 기술적인 문제를 점검하고 있다고 말했다. 유럽중앙은행(ECB)도 최근 현금의 디지털화에 대해 연구하고 있다고 밝혔다.

