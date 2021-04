여성 영캐주얼 나이스클랍, 공식 브랜드몰 오픈…이벤트 진행

- 직관적인 UI와 편리한 쇼핑 경험 제공

- 오픈 기념 다양한 이벤트 열려

롯데지에프알㈜(대표 정준호)의 여성 영캐주얼 브랜드 나이스클랍이 4월 20일 공식 브랜드몰을 오픈하고 기념 이벤트를 진행 중이다.

나이스클랍은 비대면 소통과 쇼핑에 익숙한 소비자들을 겨냥해 브랜드 아이덴티티를 직관적으로 느낄 수 있고 편리한 쇼핑이 가능한 브랜드 몰을 오픈했다.

나이스클랍 브랜드 몰은 모던한 감성의 브랜드 시즌 화보와 기획전, 아이템 카테고리를 한눈에 확인할 수 있는 카드형 UI를 전면 배치하여 브랜드 컨셉 및 상품에 대한 집중도를 끌어올렸다.

또한 가격별, 할인별, 컬러별 검색할 수 있는 검색 필터를 적용하여 사용자가 원하는 정보에 손쉽게 접근할 수 있도록 설계했다. 특히 상품 페이지의 룩북 스타일링과 제품컷, 상품 정보의 MD’s NOTES를 통해 생생한 쇼핑 경험을 선사한다.

나이스클랍은 공식 브랜드몰 오픈 기념으로 신규 회원에게 20% 장바구니 쿠폰 및 4만 5천원 상당의 쿠폰팩 지급, 여름 신상 5% 추가 할인 등 다양한 이벤트를 선보인다.

나이스클랍 관계자는 “나이스클랍만의 브랜드 감성과 가치를 제공할 수 있는 브랜드 공식몰 오픈으로 소비자와 더 적극적으로 소통할 것”이라며 “앞으로 더욱 편리한 쇼핑 경험을 제공하기 위해 나이스클랍의 신상품을 가장 빠르게 만나볼 수 있는 플랫폼으로 확장해 나가겠다”고 말했다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr