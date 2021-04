역세권에 사통팔달 교통망까지 갖춘 '진천 그랜드원 지역주택조합 아파트' 4월 말 조합원 모집

- 진천 그랜드원 아파트 홍보관 4월 말 개관 예정

- 84타입의 단일평형대 아파트 999세대

대구 달서구 진천동에서 우수한 교통접근성을 갖춘 새 역세권 아파트가 조합원 모집을 앞두고 있다.

‘(가칭)진천 지역주택조합’은 ‘월배역 그랜드원’이 그 주인공이다. 이 단지는 대구시 달서구 진천동 210-5번지 일원에 위치하며 지하 3층~지상 최고 47층, 9개 동, 전용 84㎡ 아파트 999세대와 오피스텔 260실 총 1259세대(예정)로 구성된다.

‘진천 그랜드원’의 가장 큰 장점은 우수한 접근성에 있다. 반경 500m 내 대구지하철 1호선 월배역이 위치해 있으며, 단지 주변 지역 곳곳으로 향하는 다양한 버스 노선을 이용할 수 있어 시내외 진출입이 편리하다. 또한 월배로와 앞산순환로 등을 통해 대구 각 지역으로 쉽게 이동할 수 있고, 남대구IC나 유천IC를 이용하면 중부내륙고속지선으로 진입할 수도 있다.

부동산 전문가는 “주택 수요는 물론 집값 상승에 있어 가장 중요한 열쇠는 언제나 ‘교통’이 쥐고 있다”라며 “역세권 입지에 개발 요소까지 더하고 있다면, 아파트의 인기는 지속적으로 올라갈 것”이라고 전했다.

초역세권은 기본, 대구 명문학군과 쾌적한 주거환경 돋보여

단지 바로 옆에 월배유치원과 진월초·월배초가 위치해 있어 어린 자녀들의 안전한 통학이 가능하다. 월서중과 월배중도 도보거리에 있으며 대서중과 대건고, 영남고, 상원고, 달서공고, 경북기계공고 등도 밀집해 있는 우수한 학교과 학원인프라를 갖춘 이른바 학세권 아파트로 학부모의 관심이 높을 것으로 예상된다.

실 수요자 선호도 높은 전용 84㎡ 단일 구성, 남향 위주 배치…상업·커뮤니티 시설 더해

소비자들이 선호하는 전용 84㎡ 단일 구성으로 전세대를 남향 위주로 배치했다. 또한 4베이 판상형 구조를 적용, 채광과 통풍 효율을 높일 계획이다. 또 여기에 인근 진천 현대아파트, 진천동 동백맨션, 진천 우방맨션과는 비교할 수 없는 최고 47층으로 건설될 예정이서 탁 트인 도심 뷰를 누릴 수 것으로 기대된다.

이에 더해 단지 내에는 고품격 쇼핑 시설 및 다양한 커뮤니티 시설이 들어설 예정으로, 입주민들의 원스톱 라이프를 지원한다.

‘진천 그랜드원’은 뛰어난 입지에 들어서 풍부한 생활 인프라를 누릴 수 있다. 이마트와 롯데백화점, CGV 등을 도보로 이용할 수 있다. 대구시청 신청사(예정)도 인근에 위치하며, 성서산업단지도 가까워 산업단지 및 관련업종 종사자의 출퇴근도 수월하다.

‘월배역 그랜드원’은 지역주택조합사업으로 추진되는 만큼 모집가가 주변 아파트보다 저렴하고, 청약통장이 필요없다.

월배역 그랜드원 홍보관은 대구시 달서구 본리동210-5에 위치하며, 홍보관은 4월 말에 그랜드 오픈할 예정이다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr