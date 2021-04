'탈석탄'에 수십조 예산 좌우…금융권, 지자체 금고선정도 '친환경' 바람

충남도·인천시·광주시 등

우대정책 발표에 잰걸음

[아시아경제 성기호 기자] 금융권 전반에 ‘ESG(환경·사회·지배구조)’ 경영이 화두로 떠오른 가운데 지방자치단체 금고 선정에도 ‘탈(脫)석탄’ 바람이 거세지고 있다. 지자체가 앞장서 ‘기후금융’을 이끌겠다는 의지 표명으로 해석된다. 지자체 금고 유치전이 큰 차이 없이 승패가 갈리는 점을 감안하면 기후변화 이슈가 은행권의 ‘쩐의 전쟁’에 영향을 미칠 신호탄이 될 것이라는 전망이다.

17일 금융권에 따르면 신한은행은 최근 인천광역시와 ‘환경특별시 인천시’ 전환을 위한 자원순환정책 참여 업무협약을 맺었다. 앞서 인천시는 지난해 12월 인천지역 8개 구와 합동으로 ‘탈석탄 금고’ 정책 동참 선언한 바 있다.

신한은행이 인천시 기후정책에 동참한 이유는 지자체 금고 은행 선정과 밀접한 관련이 있다. 인천시는 내년 시금고 재선정을 앞두고 2007년부터 수성해 온 신한은행과 도전자 하나은행이 경쟁 중이다. 하나은행은 3년 전 인천 지역의 자치구(서구) 1금고 한 곳을 빼앗아 오면서 기세를 올리고 있다. 특히 2024년 1월 하나금융그룹 본사가 인천지역으로 이전이 예정돼 있어 치열한 경쟁이 예상된다. 지자체 금고은행에 선정되면 지자체의 세금 및 정부 교부금, 각종 기금, 공무원 급여 통장 등의 출납업무를 맡게 된다. 인천시의 경우 12조원의 예산을 도맡아 관리하는 것이다.

그간 지자체 금고 선정은 출연금의 규모가 승패를 좌우해 왔다. 2018년 서울시 금고 선정 때 신한은행은 4년 간 3000억원 이상 출연금을 내기로 약속하면서 제1금고 사업자로 선정됐다. 서울시는 한 해 운영하는 예산이 32조원에 달한다. 여기에 각 지자체들이 탈석탄 및 신재생에너지 투자 여부를 금고 선정에 중요한 기준으로 삼으면서 승패를 가르는 또 다른 변수로 떠오른 상황이다.

현재 충남도와 광주광역시·안산시·포천시 등은 금고 선정시 탈석탄 금융사 우대 정책을 발표했다. 금고 운영 금융기관 선정시 탈석탄·재생에너지 투자 항목을 금고 은행 평가지표에 반영하기로 했고 관련한 조례를 개정 중에 있다. 예를 들어 충남도의 경우 100점 만점에 탈석탄·재생에너지 항목에 각각 1점씩 배정했다. 금고 운영 기관을 선정할 때 1점 미만 점수로 희비가 엇갈리는 점을 고려하면 2점은 금고지기가 바뀔 수 있는 높은 점수다. 서울시의 경우 시의회 차원에서 금고 선정에 탈석탄 성적을 반영하는 방안을 추진 중에 있다.

한 은행권 관계자는 "지자체 금고 유치전은 대부분 근소한 차이로 당락이 결정된다"며 "많게는 수십조원의 예산이 걸려있는 경쟁이기 때문에 은행권의 탈석탄 바람이 더욱 가속화 될 것"이라고 내다봤다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr