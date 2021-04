뺑소니 후 피해자 보닛에 매달고 1㎞ 질주…30대 남성 입건

[아시아경제 강주희 기자] 뺑소니 사고 후 현장에 다시 돌아와 피해자를 차량 보닛에 매달고 1㎞ 이상 질주한 30대가 경찰에 붙잡혔다.

전북경찰청은 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 도주치상 혐의로 A씨를 붙잡아 조사 중이라고 16일 밝혔다.

A씨는 전날(15일) 오후 11시 15분께 전주시 완산구 효자동의 한 도로에 서 있던 B씨를 친 뒤 도주한 혐의를 받고 있다.

사고 후 현장으로 다시 돌아온 A씨는 차량을 막아서는 B씨를 향해 그대로 차를 몰았다. 놀란 B가 차량 보닛 위로 뛰어올랐으나, A씨는 주행을 멈추지 않고 B씨를 승용차 보닛에 매단 채 1.1㎞를 질주했다.

B씨는 난폭 운전에 항의했더니 운전자가 길에 서 있던 자신을 치고 달아났다고 경찰에 진술한 것으로 전해졌다.

신고를 받고 출동한 경찰은 주변에 있던 시민들의 도움으로 A씨를 체포했다.

A씨는 사고 당시 술을 마시지는 않은 것으로 파악됐다.

이 사고로 B씨는 머리와 다리 등을 크게 다친 것으로 알려졌다.

경찰은 B씨와 목격자 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr