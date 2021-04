시진핑 "기후변화 대응은 인류의 문제…무역장벽 빌미 되면 안돼"

마크롱 프랑스 대통령, 메르켈 독일 총리와 기후 관련 화상회의

다음주 바이든 미국 대통령의 화상 정상회의 참석 여부 주목

[아시아경제 이민우 기자] 시진핑 중국 국가주석이 기후변화 대응이 무역 장벽의 구실이 돼서는 안 된다고 주장했다.

16일 중국 관영매체 중국중앙방송(CCTV)은 시 주석이 이날 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 앙겔라 메르켈 독일 총리와 가진 기후변화 관련 화상 정상회의에서 이 같이 밝혔다고 전했다.

시 주석은 이날 회의에서 기후변화 대응에 대한 '공동의, 그러나 차별화된 책임' 및 '파리협정' 이행 의지 등을 밝혔다. 또 2030년까지 이산화탄소 배출량 정점을 찍은 뒤 2060년까지 탄소중립을 달성하겠다는 중국의 기존 목표를 재확인했다.

코로나19 대응과 관련해서도 입장을 밝혔다. 시 주석은 "중국은 '백신 민족주의'에 반대한다"며 "국제올림픽위원회(IOC)와 협력해 올림픽 참가 준비 중인 선수들에게 백신을 제공하고 싶다"고 말했다. 중국과 유럽연합(EU) 간 관계에 대해서는 "새로운 발전 기회를 맞고 있으며, 각종 도전도 있다"고 전했다.

CCTV에 따르면 마크롱 대통령은 이날 회의에서 "이란 핵 등 지역문제 관련 협조를 강화하고 싶다"고 밝혔다. 메르켈 총리는 중국·EU 투자협정의 조속한 비준과 발효에 대해 언급했다.

한편 시 주석이 다음주 조 바이든 미국 대통령이 40개국 정상을 초청해 개최할 기후 대응 관련 화상 정상회의에 참석할지 주목되고 있다. 아직 참석 여부는 확정되지 않은 상태다. 존 케리 미국 대통령 기후특사가 14∼17일 중국 상하이를 방문할 때 시 주석에게 참석을 권할 것이라는 전망이 나온다.

