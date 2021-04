[포토] 박준희 관악구청장, 아스트라제네카(AZ) 백신 접종

구민 백신접종 신뢰도 높이기 위해 16일 오후 4시 관악구 보건소에서 접종 완료

[아시아경제 박종일 기자] 박준희 관악구청장이 16일 오후 관악구 보건소에서 아스트라제네카(AZ) 코로나19 백신을 접종했다.

박 구청장은 지역 재난안전대책본부장으로서 정부 백신접종의 안정성에 대한 구민들의 신뢰도와 참여도를 높이기 위해 백신접종에 나섰다고 밝혔다.

구는 지난 15일부터 관악구민종합체육센터(낙성대로3길 37)에 마련된 예방접종센터에서 만 75세 이상 어르신 및 데이케어센터 입소자 약 3만2800명을 대상으로 백신 무료 접종을 실시하고 있다.

한편, 박 구청장은 15일 첫 시작일부터 운영기간 내내 관악구 예방접종센터 현장에서 백신접종을 위해 방문한 어르신들에게 예진표 작성방법과 백신접종 절차 및 접종 후 유의사항 등을 안내할 계획이다.

박준희 관악구청장은 “75세 이상 어르신들이 안심하고 접종할 수 있도록 관악구 예방접종센터의 운영에 만전을 기하고, 구민들이 안전하고 신속하게 백신접종을 할 수 있도록 노력하겠다”며 “구민 여러분들도 일상회복을 위한 원활한 백신접종이 이뤄질 수 있도록 적극적인 참여와 협조를 부탁드린다”고 말했다.

