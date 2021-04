정의선 현대차그룹 회장, 미국 출장길

LA 行…싱가포르 방문 이후 약 석 달만

[아시아경제 유제훈 기자] 정의선 현대자동차그룹 회장이 미국 출장길에 오른다.

16일 재계에 따르면 정 회장은 오는 17일 미국 로스앤젤레스(LA)로 출국한다. 정 회장이 해외 출장길에 오르는 것은 지난 1월 말 싱가포르 이후 약 석 달 만이다.

지난해 10월 회장직에 취임한 정 회장은 지난 1월 첫 출장지로 싱가포르를 선택한 바 있다. 당시 정 회장은 글로벌혁신센터(HMGIC)를 방문하는 한편, 리셴룽 싱가포르 총리, 찬춘싱 통산산업부 장관 등과 면담했다.

