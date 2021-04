대기업 채용 폭 확대…코리아교육그룹, 체계적인 취업 지원 시스템으로 수강생들의 취업 역량 강화

통계청에 따르면 올해 들어 취업자 수와 고용률이 꾸준한 증가세를 보이며, 3월 취업자 수가 지난해보다 30만 명 넘게 증가한 것으로 나타났다. 취업 현황을 살펴보면 청년층의 취업자 수도 작년 대비 약 15만 명 증가했으며, 대기업 취업 시기가 맞물린 올 2분기 본격적인 취업시즌이 시작되면 국내 취업 시장 사정이 더욱 나아질 것으로 기대되고 있다.

이런 가운데 삼성, 네이버 등과 같은 국내 IT 기업들이 역량 강화를 위한 대규모 채용을 진행하면서, IT 분야 취업 전망이 밝게 점쳐지고 있다. IT 기업들이 분야별로 전문성을 갖춘 인재 영입에 열을 올리면서, 취업 준비생들도 대거 IT 분야로 몰리는 모양새다.

현재 우리나라는 코로나19로 인해 취업 시장 변동성이 크지만, 코로나19 대응을 위한 체계적인 시스템과 정책들이 마련된 상황으로 경기 회복에 대한 기대감도 크다. 더욱이 정부가 일자리 창출을 위한 지원을 대대적으로 진행하면서, 고용 시장 사정도 단계적으로 개선될 것으로 보인다.

아직 취업 시장이 본격적으로 회복세에 접어들었다고 판단하긴 어렵지만, IT 분야 취업 시장의 긍정적인 시그널과 경기 회복에 대한 기대감, 정부의 적극적인 일자리 사업 등으로 인해 고용 시장 사정도 점차 나아질 것으로 기대되고 있다. 이에 취업을 준비하는 구직자들은 본인의 역량을 키워, 취업 경쟁력을 높이는 것이 중요하다.

이에 따라 취업 전문 학원 ‘코리아교육그룹’은 취업 시장 흐름에 유연하게 대처하기 위해 체계적인 취업 지원 시스템으로 수강생들의 취업 역량을 확보하고 있다.

코리아교육그룹은 실무 중심의 교육과정을 비롯해 학생 멘토링과 취업 시스템, 교육과정 세팅, 실무컨설팅, 현장탐방 등 취업에 최적화된 취업지원 서비스를 구축하고 있다. 수강생의 교육부터 취업까지 밀착 관리하는 1:1 멘토링 제도를 통해 수강생의 의견을 실시간으로 수렴해 반영하고 있으며, 기존 툴에만 의존하는 수업이 아닌 유튜브, 아트웍 등 현장 실무경험 중심의 수업을 통해 실전에 최적화한 인재를 양성하고 있다.

특히, 업계에서 최초로 포트폴리오반을 개설해, 학생들의 취업 경쟁력을 극대화하고 있다. 실제 구직자 능력 평가의 중요한 지표가 되는 포트폴리오의 경쟁력을 높여, 수강생들의 취업 성공률을 높이는 데 주력하고 있다.

현재 코리아교육그룹은 ▲SBS아카데미컴퓨터아트학원 ▲올댓뷰티아카데미 ▲코리아요리아트아카데미 ▲SBS아카데미게임학원 ▲코리아IT아카데미 ▲굿잡아카데미컴퓨터아트학원 ▲코리아승무원학원 ▲코리아지상직학원 ▲코리아취업학원 등 다양한 직업군의 전문 교육을 통해 취업 시장을 선도하고 있다.

코리아교육그룹 관계자는 “코로나19로 취업 시장이 악화된 가운데 실질적으로 학생들에게 필요한 취업 최적화 시스템을 구축해, 수강생들의 취업 역량을 강화하고 있다”며 “급변하는 취업 시장에 올바르게 대응할 수 있는 국내 최고의 취업교육 서비스를 제공해, 실업난 극복과 취업률 상승에 기여할 것”이라고 전했다.

