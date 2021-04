한솔어린이보육재단-풀무원, 온택트 아름다운 지구지킴이 쿠킹클래스 진행

한솔어린이보육재단과 ㈜풀무원이 지난 3월부터 바른먹거리교육을 위한 가족지원 프로그램 ‘아름다운 지구지킴이 쿠킹클래스’를 진행 중이다. 코로나19 장기화로 인해 점점 지쳐가는 부모와 아이들을 위해 온택트(Ontact) 방식으로 줌(ZOOM)을 적극 활용해 큰 호응을 얻고 있다고 16일 밝혔다.

이 행사는 한솔어린이보육재단 주관으로 3월부터 6월까지 총 8회에 걸쳐 진행되며, 사전에 요리키트를 해당 가정으로 무료 배부하고, 각 가정에서 부모와 자녀가 함께 참여하는 방식으로 이루어진다.

온택트 쿠킹클래스는 ‘바른 식습관을 돕는 어린이 동물복지교육’ 영상자료를 시청한 뒤 전문 쉐프와 함께 신선하고 영양가 있는 식재료를 사용해 ‘지구를 생각하는 카스텔라 에그푸딩’, ‘영양만점 두부부리토’를 직접 요리하는 경험과 더불어 환경을 생각하는 교육적 가치를 담고 있다.

한솔어린이보육재단 관계자는 “이번 행사를 통해 온가족이 함께하는 슬기로운 집콕생활의 추억을 남기기 바라며, 앞으로도 다양한 행사를 통해 육아의 부담을 덜고 가족이 소통하는 장을 마련해 보겠다”고 말했다.

