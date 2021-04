시몬스 침대, ‘웨딩 프로모션’ 실시…웨딩시즌 맞아 풍성한 혜택 제공

시몬스 침대는 전국 시몬스 공식 매장에서 ‘웨딩 프로모션’을 실시한다.

웨딩시즌을 맞이해 예비부부 및 신혼부부를 위해 매트리스 최대 18% 할인, 프레임 및 룸세트는 최대 30% 할인 등 풍성한 혜택을 제공한다.

우선, ‘킹오브킹(KK)’·‘그레이트 킹(GK)’ 사이즈 등 대형 매트리스 구매 시 10% 할인 혜택을 누릴 수 있다. 특정 프리미엄 매트리스에 한해서는 5% 추가 할인이 제공된다. 여기에 ‘얼리버드 배송’을 선택하면 3% 추가 할인이 더해져 할인폭은 18%까지 커진다. 얼리버드 배송은 6월말까지로(배송 및 설치 완료 일자 기준) 선착순 마감될 수 있다.

특정 침대 프레임 및 룸 세트 구매 시 30% 할인 혜택이 주어지며 신제품 프레임과 소파, 테이블도 10% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

프로모션 기간 동안 구매 금액별 푸짐한 사은품을 증정한다. ▲300만 원 이상은 케노샤 호텔침구 세트 ▲500만 원 이상은 케노샤 호텔침구 세트와 포켓스프링 베개 2개 ▲700만 원 이상은 케노샤 호텔 침구 세트 및 포켓스프링 베개 2개와 케노샤 사계절 구스라이트 이불솜 1종을 증정한다. 모든 사은품은 한정 수량으로 선착순 제공되며, 사은품 소진 시 조기 종료될 수 있다.

이와 함께 시몬스는 자녀 방에 제격인 슈퍼싱글(SS) 사이즈 매트리스를 특별 할인하는 ‘슈퍼싱글 프로모션’도 실시하고 있다. 이번 프로모션은 슈퍼싱글 사이즈 매트리스 구매 시 10% 할인 혜택을 선사하며 웨딩 프로모션과 중복 적용이 가능해 혜택은 더욱 풍성해진다.

한편, 시몬스 침대는 전국 공식 대리점 및 직영 플래그십 스토어에서 최대 36개월 장기 카드 무이자 할부 프로그램인 '시몬스페이'도 실시 중이다. 소비자는 12, 24, 36개월 중 하나를 선택해 일시불과 이자 부담없이 프리미엄 침대를 구매할 수 있다.

시몬스 침대의 ‘웨딩 프로모션’에 대한 자세한 내용은 시몬스 침대 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr