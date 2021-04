文·바이든, 5월 후반 워싱턴서 회담‥"美·日회담서 中·北 문제 논의"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 백악관이 한미 정상회담이 5월 하순 열릴 것이라고 밝혔다. 16일에 열릴 미일 정상회담에서는 북한과 중국 문제가 논의될 것으로 예고됐다.

젠 사키 백악관 대변인은 15일(현지시간) 브리핑에서 "조 바이든 대통령은 5월 후반에 문 대통령을 백악관에서 맞이하기를 고대하고 있다"며 한미 정상회담 개최 사실을 확인했다.

앞서 청와대도 문 대통령과 바이든 대통령이 5월 하순 미국 워싱턴DC에서 첫 정상회담을 개최한다고 밝혔다. 이번 정상회담은 문 대통령이 바이든 대통령의 초청으로 워싱턴DC를 방문하는 형식으로 이뤄진다.

사키 대변인은 정상회담의 정확한 일정에 대해서는 한미 양측이 협의 중이라고 밝혔다.

바이든 대통령은 16일 스가 요시히데 일본 총리와의 회담을 시작으로 대면 정상 외교를 시작한다. 바이든 대통령은 다음 주에는 40여 개국 정상을 초대해 화상으로 기후변화 정상회의를 개최하는 등 정상외교에 박차를 가하고 있다. 문 대통령은 기후변화 정상회의에도 참석할 예정이다.

사키 대변인은 미·일 정상회담에서 중국 및 북한 비핵화가 논의 주제로 다뤄질 것이라고 예고했다.

사키 대변인은 "물론 중국에 대한 우리의 접근법, 그리고 그 전선에서 우리 공동의 조율과 협력이 북한의 비핵화에 대한 우리의 공동의 약속과 더불어 논의의 일부가 될 것이라고 말하겠다"고 했다.

그는 또 "안보는 중요한 쟁점이 될 것이고 지역 안보 역시 마찬가지"라고 말했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr