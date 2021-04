美 신규 실업수당 청구건수 58만건…코로나19 사태 후 최저

[아시아경제 정현진 기자] 미국 노동부가 지난주(4월 4∼10일) 신규 실업수당 청구 건수가 57만6000건으로 집계됐다고 15일(현지시간) 밝혔다.

CNBC방송은 이 수치가 전주보다 19만3000건 급감해 코로나19 사태 후 최저치를 기록한 것이라고 설명했다. 블룸버그통신이 집계한 전문가 전망치 70만건 보다도 크게 하회하는 수치다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr