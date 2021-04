수면내시경 후 운전하면 후회할 일 생겨…"기억 잃고 전복 사고"

"수리비만 6800만 원, 전손 처리"

[아시아경제 김봉주 기자] 병원에서 수면내시경을 마친 가장이 차량을 운전하다 기억을 잃고 전복 사고를 당했다.

유튜브채널 한문철TV에는 지난 13일 '수면내시경 후 차량 운행 자제 바랍니다'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에 따르면, 제보자는 "(지난 1월28일) 건강검진을 위해 아내와 충남 서산에서 서울로 올라갔다"면서 "검진센터에서 수면내시경 후 차량 운행하지 말라는 문구와 말씀이 있었지만 지금까지 아무 이상 없었기에 무시하고 운행했다"라고 밝혔다.

제보자는 집 도착하기 전 3km 지점, 자동차 전용도로에서 빠져나가기 위해 2차선으로 이동 출입로 부근 방향지시등까지 켠 이후부터 기억을 잃었다.

제보자는 "기억이 돌아왔을 때 차량은 뒤집혀 있고, 각종 경고음 소리와 뿌연 연기, 화약 냄새 등이 났다"라고 말했다.

이어 "아내는 서울에서 내려올 때부터 컨디션이 좋지 않아 계속 자고 있었고, 충격 이후 저를 깨워 함께 탈출했다"라고 덧붙였다.

제보자가 공개한 영상에는 주행하던 차량이 그대로 가드레일을 들이받는 모습이 담겼다. 차량 에어백이 터지는 모습도 공개됐다.

다행히 운전자와 동승자는 크게 다치지 않은 것으로 전해졌다.

제보자는 "수면내시경 경각심을 주기 위해 제보하게 됐다"면서 "수리비만 6800만 원이 나왔다. 결국 전손 처리했다"라고 밝혔다.

이와 관련해 한문철 변호사는 "다른 분들의 안전을 위해 용기 내 제보하셨다"면서 "만약 사고 날 때 옆에 다른 차량이 있었다면 어땠겠냐. 수면 내시경을 한 당일에는 운전하지 말아달라"라고 당부했다.

